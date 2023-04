"Dobro je što se konačno u nečemu slažu, ali nije dobro oko čega se slažu", komentirao je bivši predsjednik Ivo Josipović za RTL Direkt što su i Andrej Plenković i Zoran Milanović rekli da ukidanje općina i županija nije izvedivo.

Ističe kako je on davno predlagao veliku reformu javne samouprave i da smatra kako "pet do sedam županija ili regija sasvim dovoljno, a općina ne više od sto". Njegovu ideju pratila bi i "ozbiljna decentralizacija, a ne kao ovu pomalo fejk" . Kaže da nije išlo. "U pravu je predsjednik kad kaže da to nitko ne želi - ne žele političke stranke jer što je više takvih jedinica veća je prilika za uhljebljenje".

'Stanje neustavnosti'

Za odnos predsjednika i premijera ima puno oštrije riječi. "Ja čak mislim da je to neko stanje neustavnosti jer Ustav traži suradnju. Po meni, Ustavni sud bi trebao obavijestiti Sabor o stanju neustavnosti, kao što je čini već dva, tri puta".

Istaknuo je da je i on imao situaciju s premijerkom iz druge političke opcije, ali kaže da je uvijek s Jadrankom Kosor uspio naći neko rješenje. No kako to postići između Milanovića i Plenkovića ne želi savjetovati. "On je izabran, ima mandat, i evo - ja vam želim puno uspjeha", rekao je. Našalio se kako bi obojica trebala sjediti u istoj loži na premijeri njegove opere.

Ne želi ulaziti za koga smatra da je u pravu. "Možda je jednom jedan, drugi put drugi, ali to nije bit. Bit je da oni ne mogu ni o čemu razgovarati", zaključuje među ostalim Josipović.

