BIVŠI PREDSJEDNIK BRANI PREDSJEDNIKA: Josipović: ‘Nije samo Milanović kriv, mislim da je on suštinski u pravu’

‘Mislim da je predsjednik Milanović suštinski u pravu, da je njegovo očekivanje da najviši vrh – pritom mislim na premijera i predsjednika – bude informiran o osjetljivim istragama, važnima za redovito i kvalitetno upravljanje državom’

Bivši predsjednik RH Ivo Josipović komentirao je za N1 nastup i osebujan diskrus predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, rekavši da je Milanović u suštini u pravu te da je premijer Andrej Plenković trebao biti informiran o istrazi u slučaju Janaf.

“Mislim da sve strasti i sve ovo što se događa prlja našu političku scenu. Nije samo predsjednik za to kriv, nego svi oni koji sudjeluju u polemikama. Ali mislim da je predsjednik Milanović suštinski u pravu, da je njegovo očekivanje da najviši vrh – pritom mislim na premijera i predsjednika – bude informiran o osjetljivim istragama, važnima za redovito i kvalitetno upravljanje državom. Mislim da je predsjednik tu u pravu i da za to ima pravne podloge”, zaključuje Josipović.

Okončavanje rata u SDP-u

Govoreći o radu Saboru, Josipović kaže da je oporba postala aktivna i da se bavi onim čime se treba baviti. Ne misli da će doći do promjena u Vladi ili eventualnog pada Vlade. “Prirodno je da premijer brani ministre, ali ako postane pretežak teret, onda se njih rješava. Očekujem da će on svoju ekipu braniti dok mu teret bude podnošljiv dok javnost ne bude toliko kritična prema Vladi da to njemu samome ne postane problem.”

Komentirao je i stanje u SDP-u rekavši da novom predsjedniku stranke Peđi Grbinu treba dati podršku da se “okonča građanski rat”. “I Peđa Grbin mora voditi računa da je on bio onog lonca u kojem su se svađali svi, uzduž i poprijeko, i zato sada mora s povećanom osjetljivošću obavljati svoju funkciju”, kaže.

Neospornim smatra da predsjednik stranke mora biti predsjednik kluba zastupnika. “Treba stati na kraj prepucavanjima, kadrovskim osvetama i očekujem da će se to smiriti. Također od predsjednika stranke očekujem da da svoj doprinos”, kazao je Josipović.

Smatra da novi izbori u SDP-u nisu opcija i da će se rješenje zasigurno naći. “Rat na Glavnom odboru i izglasavanje suprotno onome što je zaključilo predsjedništvo bi bila ozbiljna kriza, ali mislim da nije riječ o formalnim odlukama. Mislim da bi pogrešno bilo i kada bi vodstvo ovu sadašnju mini-krizu rješavalo pukim preglasavanjem na nekom tijelu. SDP-u treba pošten i tolerantan razgovor”, dodaje.

