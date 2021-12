Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, komentirao je danas za N1 televiziju izjave predsjednika Zorana Milanovića koji tvrdi da može tumačiti Ustav jer ga je on i pisao. “Koliko je on pisao Ustav, to on najbolje zna. Koliko je sam pisao, koliko su to kompromisi, to mi je teško reći, ali sigurno je sudjelovao u tome”, kaže Josipović.

Dodao je da je Milanović napravio iskorak prema desnici. “Napravio je ozbiljan pomak udesno. Hoće li to birači lijevog centra honorirati glasanjem za nekog drugog ili će ostati uz njega, vidjet ćemo.”

O Mostovom referendumu

Što se tiče Mostovog referenduma, Josipović smatra da je ispravno to što je Milanović stao na stranu Mosta. “Imali smo i sad demonstracije, imat ćemo ih i ubuduće. I pravo na demonstracije je dio demokracije. Ono što je važno je da se skupovi uredno prijavljuju i da nema nasilja”, kaže.

Josipović je također naglasio da je uvijek pitanje dokle treba koristiti referendum i je li on instrument koji se zloupotrijebi na nekoj populističkoj osnovi.

Covid potvrde

Govoreći o odluci Ustavnog suda o covid-potvrdama, Josipović je rekao kako očekuje da će tu biti još puno rasprava sa žestokim riječima. "Vidimo da je rađena artiljerijska priprema kad je riječ o brojanju glasova. Organizatori su sebi ostavili odstupnicu da kažu: ‘Spriječio nas je Ustavni sud, koji kontrolira znamo već tko’.”

“Ova inicijtiva Gordana Jandrokovića je dobra, da se stvori povjerenstvo od strane oporbe u Saboru koje će sudjelovati u brojanju potpisa. I ako ih ima dovoljno, moguće je da se referendum ne održi jer bi Ustavni sud mogao reći da ne može”, kaže Josipović.

Mostov Nino Raspudić je rekao da Ustavni sud možda nije ni potreban kaže. Josipović kaže da postoje zemlje koje ga nemaju, ali da on smatra da je to važna institucija koja je zadnja linija obrane od samovolje izvršne vlasti. "Nikako ne bih bio za to da ukinemo Ustavni sud”, zaključio je Josipović.