Ante Letica, bivši načelnik uprave za operacije SOA-e, komentirao je premijerove današnje izjave da u Hrvatskoj postoje paramilitarne opcije koje žele smijeniti njegovu vlast.

"Premijer kao jedan od najodgovornijih ljudi u državi i kao predsjednik vladajuće stranke ima pravo na takve ocjene. Mogu samo reći da po zakonu, MUP i DORH trebaju dati ocjenu koliko te paramilitarne skupine mogu biti ugroza ustavnom poretku RH, miru i sigurnosti svih građana. U prosvjed svaki pa i ovaj mirni normalno da se uključuju paramilitarne skupine kojima je jedina zadaća izazvati sukob s policijom i mirni sukob pretvore u nešto što je sasvim nedopustivo u demokratskim i normalnim državama", rekao je Letica za RTL Danas.

'SOA mora dati svoje viđenje ovakvih događaja'

Odgovorio je i na pitanje može li se zaključiti da službe nisu ranije pratile mladića kod kojega nisu pronašle Molotovljev koktel na prosvjedu.

"SOA je detektirala da postoje lijeve i desne ekstremne radikalne skupine i da mogu predstavljati ugrozu za sigurnost. Je li SOA ili policija imala kakvih informacija o ovom mladiću ne znam, ali mogu reći da su dobro reagirali. Stvar je na DORH-u i policiji da daju kvalifikaciju ovoga djela. Mislim i ponovit ću - SOA kao središnja točka u kojoj se prikupljaju podaci o svim mogućim ugrozama nacionalne sigurnosti moraju dati svoje viđenje ovakvih događaja."

'Diljem Europe u prosvjedima sudjeluju mladi ljudi'

O jačini ekstremističkih skupina u Hrvatskoj kaže kako smatra da srećom nisu toliko jake da bi ozbiljno mogle ugroziti ustavni poredak u RH.

"One moraju biti nadzirane, mora se voditi računa o njima i njih se ne smije zanemariti. Mora se prema njima postupati u skladu s pozitivnim zakonskim propisima. Ne bi ih precijenio. Njihova zadaća je da izađu u javnost i pokažu kao faktor. Treba prići problemu s normalnom dozom i pustiti institucije da odrade posao", rekao je Letica.

Na pitanje iznenađuje li ga da su među ekstremistima mahom mladi ljudi, Letica odgovara:

"To nije samo hrvatski specificum. Vidjeli smo u demonstracijama i nasilnim prosvjedima širom Europe sudjeluju mladi ljudi. I politika treba odigrati svoju ulogu, mene to brine i mislim da politika, a i cijelo društvo se treba okrenuti gorućim problemima, rješavati uzroke jer ovo je samo posljedica tih problema. Osobno me to brine", kazao je Letica.