U pucnjavi koja se u utorak u kasnim noćnim satima dogodila u romskom naselju Parag, u općini Nedelišće u Međimurju, ubijena je jedna ženska osoba dok je šest osoba ranjeno.

RTL-ov reporter tvrdi da postoji mogućnost krvne osvete koja nije neuobičajena kada su Romi u pitanju, a i u samom mjestu se događaju karmine.

'Nije to rekla kazala netko ima oružje'

"Donekle kriminalističko istraživanje još uvijek traje tako da se službeno ne zna ništa. Neslužbeno se zna kako je definitivno riječ o sukobu dvije obitelji koji neko vrijeme traje. Jučer je pucnjavi prethodila svađa i tučnjava, razbijen je jedan BMW, nakon čega je čovjek kojem je razbijen BMW otišao po oružje i vratio se s još jednim mladićem. Riječ je o 22-godišnjaku i 27-godišnjaku koji su počeli pucati što u zrak, što po ljudima", ispričao je reporter RTL-a.

Na pitanje zašto policija ne upadne u kuće ako zna da u njima postoji oružje, Marijan Varga, načelnik općine Donja Dubrava koji je i bivši načelnik PU međimurske odgovara:

"Ako policija zna, ali policija da bi znala da bi se postavila opća pretpostavka da zna moramo imati čvrste argumente. Nije to rekla kazala netko ima oružje, nego moramo točno znati da određena osoba posjeduje oružje, imati dojavitelja pouzdanog, ne može biti netko anoniman. Mora biti imenom i prezimenom. Onda policija može tražiti nalog i doći u službene prostore. Podsjetimo se Ustavne kategorije, dom je nepovrediv."

'To je terorizam'

Osvrnuo se i na tvrdnju policije da su u proteklih 5 godina zaplijenili 37 komada oružja na tom području te da je samo jedna presuda bila pravomoćna.

"Gledao sam druge države unutar europske zajednice. Radi se o ubojstvu vatrenim oružjem vojničkog porijekla. Tko nosi oružje vojničkog porijekla u većini država Europe je terorist. To je terorizam. Što će ti vatreno oružje automatskog sadržaja ako ne misliš tako nešto napraviti? Počinitelj koji nosi takvo oružje se procesuira odmah. Prvostupanjska presuda 48 sati, drugostupanjska nakon 36 sati, počinitelj ne ide doma ostaje 3 do 5 godina u zatvoru odmah. To je oružje koje služi terorizmu, kod nas nažalost nije tako", kazao je.

U svojoj općini je napravio da se ovakva naselja ukinu.

"Kod nas je bilo naselje gdje je bilo 18 obitelji sa 117 žitelja i svi su uz pomoć države raseljeni. Država je omogućila da nađu kuće u drugim mjestima, u kuće su uselili, država ih je platila do 10 tisuća eura, i kada gledamo sve koji su se raselili, 10 godina su morali živjeti u tom objektu, meni se vratio u Donju Dubravu jedna romska obitelj koja je kupila kuću za 23 tisuće eura. Štedjeli su, njih troje rade, imaju osobni automobil i socijalizirali su se. Od 18 koji u se raselili jedna je polukriminalna obitelj ostala, ali u ovakvom getoiziranom načinu života gdje vladaju patrijarhalni donosi sustav ne može napredovati", zaključuje Varga.