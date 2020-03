BIVŠI MINISTAR ZDRAVSTVA OČEKUJE VRHUNAC EPIDEMIJE KROZ 7 DO 10 DANA: ‘Čini se da smo izbjegli scenarij Italije i Španjolske, ali…’

Nitko ne može zagovarati politiku: Ajmo mi to što više preboljeti odjednom, to je preveliki broj mrtvih, i to nitko normalan ne može zagovarati. Možda će sve ovo trajati malo dulje, ali imat ćemo i manje mrtvih i manje oboljelih, to mora biti cilj. Sve brojke govore u prilog tome da smo izbjegli scenarij Italije i Španjolske, ali to ne znači da se možemo opustiti, kaže Siniša Varga

Siniša Varga, bivši ministar zdravstva i saborski zastupnik stranke BM 365 kaže da je, unatoč svakodnevnoj borbi s pandemijom koronavirusa, stanje svih zagrebačkih bolnica dobro, a zdravstveni sustav u pozadini obavlja sve svoje uobičajene zadaće.

Varga, koji obavlja i funkciju predsjednika Upravnog vijeća Hitne pomoći grada Zagreba, u N1 studiju uživo komentirao je slučaj djevojčice koju s upalom slijepog crijeva Hitna pomoć nije prevezla u bolnicu jer joj je majka bila u samoizolaciji.

“Radi se o Hitnoj pomoći druge županije, no protokoli su prilično jasni, trebalo se reagirati. Mogu zamisliti paniku majke. Moramo biti bolji, želimo stopostotnu učinkovitost, ništa manje od toga”, rekao je.

‘Vrhunac kroz sedam do deset dana, a onda, vjerujem, slijedi pad’

Varga smatra kako činjenica da nemamo eksponencijalni rast oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj govori o tome da su mjere uvedene na vrijeme i da ih građani poštuju.

“Mislim da će vrhunac biti kroz sedam do deset dana, to ćemo izdržati ovim načinom kombinacije mjera i odgovornosti građana da sustav bude rasterećen. Onda, vjerujem, slijedi pad”, kaže Varga i poručuje da se moramo držati nametnute discipline bez obzira koliko traje, pa makar i do kraja lipnja, što je spominjao čelnik Zavoda za javno zdravstvo.

“Nitko ne može zagovarati politiku: Ajmo mi to što više preboljeti odjednom, to je preveliki broj mrtvih, i to nitko normalan ne može zagovarati. Možda će sve ovo trajati malo dulje, ali imat ćemo i manje mrtvih i manje oboljelih, to mora biti cilj. Sve brojke govore u prilog tome da smo izbjegli scenarij Italije i Španjolske, ali to ne znači da se možemo opustiti”, zaključuje Varga.

‘Oni sa simptomima ne smiju doći na prag bolnice’

Ponovio je da se u slučaju sumnje na bolest ništa ne radi samoinicijativno jer se pokazalo da su nam oboljeli doktori cijena koju smo platili zbog nerazboritog pristupa zdravstvenim institucijama.

“Oni sa simptomima ne smiju doći na prag bolnice, zasad imamo dovoljan broj zdravstvenih radnika, na raspolaganju su još i liječnici u poodmakloj dobi, tu su i studenti završnih godina, krizni stožer ima još opcija na raspolaganju”, poručuje Varga.

