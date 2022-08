Bivši ministar zdravstva Andro Vlahušić mišljenja je da je medicinsko osoblje KBC-a Split bilo dostupno i davali su informacije novinaru Indexa Vladimiru Matijaniću koji je umro u petak, 5. kolovoza popodne, piše Jutarnji list.

"Liječnik u razgovoru utvrđuje da Matijanić ima autoimunu bolest, slažu se oko toga, ali to nije autoimuna bolest koja bi se nalazila pod aktivnom terapijom, nego je relativno mirna, ne uzima nikakvu agresivnu terapiju. Mi kažemo da je u remisiji. Uzeo je minimalnu dozu kortikosteroida, što govori da on nije u stadiju kada bi bolest bila vrlo aktivna i agresivna", rekao jeVlahušić.

"Ne znam što bi ti ljudi koji su se Matijaniću javili telefonom mogli drugačije govoriti. Ovo je razgovor koji je išao prema medicinskim smjernicama. Pacijent je mlad čovjek, ima koronu, ne uzima tešku terapiju... Od omikrona se danas jako rijetko umire, osim ako bolest nije sama po sebi komplicirana", rekao je, dodavši da je teško telefonski na temelju ovih informacija bilo prepoznati kako je nešto ozbiljno.

Topić reagirala na izjave Luetića

Životna partnerica Vladimira Matijanića, novinarka Andrea Topić, danas je portalu Index poslala ragiranje na izjave šefa splitske Hitne. "Leo Luetić sramotno i bolesno laže da prekrije najprije svoju nesposobnost da organizira sustav i neka me tuži ako to nije istina i neka dokaže svoje laži. Lako mu je. Svjedoci su mu dvoje živih, njegovih zaposlenika, koji su Vladu sat vremena kasnije reanimirali nakon što su ga maltene proglasili zdravim, a tko će moju priču potvrditi? Ali zašto bih ja uopće određivala tko će ići u bolnicu? Pa ja nisam liječnik. Ni član tima hitne pomoći KBC-a Split. A Vlado je pacijent. I na nama nije bilo da procjenjujemo treba li on ići u bolnicu, to je bilo na timu hitne da procijeni, a što su oni procijenili, unatoč mojoj molbi, nažalost, svi imamo prilike vidjeti", kaže Topić.

"Članica tima poslušala mu je pluća, nakon što sam joj rekla da iskašljava bronhijalnu sluz i da teže udiše. Preletjela ih je i rekla "pluća su čista", a to je označila i u dokumentaciji. Obdukcija je sada pokazala da je imao - masivni endem pluća. To može nastajati dugo, a može i u pola sata. Vlado je bio slab još od dan prije.

Noć prije gušio se, imao je napad nekakav, nije mogao udahnuti i tada smo zvali hitnu i doktor koji se javio rekao mu je da to nije ništa i da te njegove bolesti ne znače da je imunokompromitiran, što možete poslušati na snimkama. Stanje mu se od tad naglo pogoršavalo, a hitnu smo zvali sve češće, samo s jednom molbom. Da ga vode".

Topić kaže da su prvi puta od hitne tražili da ga prime 2. kolovoza u 10 sati ujutro kada su fizički otišli tamo. "Rekli smo za sve bolesti koje ima, oni su rekli da nemaju onaj lijek i odbili su ga zadržati u bolnici. Zvali smo KBC Split (Hitnu na 194, Hitni infektivni, liječnika na hitnom infektivnom...) iduća dva dana u 8 navrata s Vladinog mobitela i četiri puta s mog, 12 poziva ukupno, pobrojat ću svaki put kad smo pitali da ga voze i da netko dođe po njega.

Imamo snimke poziva s Vladinog mobitela iz kojih se vidi koliko smo puta nabrajali sve te autoimune njegove bolesti i koliko smo puta pitali treba li ići u bolnicu, može li netko doći i što da radimo. Njegove snimke imamo. A policija ima obavezu u sklopu istrage izuzeti snimke od KBC-a Split upućene s mog mobitela prema 194 i prema hitnom infektološkom i vidjeti koliko sam ja tamo puta pitala i tražila pomo", kazala je Topić.

Prozvala i ministra

Na kraju se dotakla i lijeka za slučajeve poput Matijanićevog i za onkološke bolesnike. "Zašto to, Vili Berošu, nitko ne spominje? Postoji li taj lijek? Ima li ga u državi ili ste ga kao i cjepivo najprije dijelili preko veze svojima? Neka vas bude sramota ako iti pokušate, kao i u slučaju Mirele Čavajde ili malenog Gabrijela iz Metkovića, ili ono kad ste javno prozivali Ivanu Ninčević Lesandrić, napadati i obezvrjeđivati žrtvu i blatiti ovo što se dogodilo kako bi zaštitili fotelje i saprali krv i suze sa sebe", kazala je Andrea Topić.