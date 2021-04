BIVŠI MINISTAR ZDRAVSTVA O ‘CIJEPI SE’: ‘Kao da kažete da ste izmislili lijek za koronu, pa uzmete travaricu i to dajete’

‘Očito je netko odlučio da taj svemirski brod koji Hrvatska ima, ili ne razumije ili je iz nekih privatnih razloga odlučio angažirati fotografa koji je u utrci s cvjećarom pobijedio’, rekao je bivši ministar zdravstva Andro Vlahušić komentirajući probleme platforme CijepiSe

Bivši dubrovački gradonačelnik i bivši ministar zdravstva, Andro Vlahušić komentirao je probleme koji su se pojavili s platformom za prijavljivanje za cijepljenje u Novom danu N1 Televizije. Smatra da Hrvatska ima “daleko najbolji zdravstveni informatički sustav u EU, uveden 2003.”, rekao je odgovarajući na pitanje zašto se za organizaciju cijepljenja nije koristio postojeći sustav e-zdravstvo.

‘Priča o cijepljenju manje je od promila onoga što sustav omogućava’

Dodao je kako je taj sustav uveo njegov tim. “Počeli smo tako što smo pozvali najveće svjetske kompanije da daju informatička rješenja i nakon godinu dana u uži izbor ušli su Ericsson, Microsoft, Oracle i IBM. Pobijedio je Ericsson i od 2003. sustav e-zdravstva funkcionira i radi. U proteklih 18 godina nije bio nijedan ispad. Danas će se napisati oko 250.000 recepata u nekoliko tisuća ordinacija, a lijek se odmah može preuzeti u ljekarni. Priča o cijepljenju je manje od promila onoga što sustav danas omogućava apsolutno sigurno”, naglasio je.

Također, rekao je da mu nije jasno iz kojeg razloga se nije iskoristio već postojeći sustav, budući da HZZO isplaćuje preko 20 milijardi kuna preko te platforme. “Očito je netko odlučio da taj svemirski brod koji Hrvatska ima, ili ne razumije ili je iz nekih privatnih razloga odlučio angažirati fotografa koji je u utrci s cvjećarom pobijedio”, rekao je te dodao kako su izabrani ljudi bez iskustva u informatici, što je istovjetno “kao da kažete da ste izmislili lijek za koronu, pa uzmete travaricu i to dajete”.

‘Nikad veći raspad sustava’

Vlahušić smatra da se plan o cijepljenju 55 posto stanovnika do kraja lipnja, koji je iznio premijer, može ostvariti. “Moram priznati, neki dan sam se cijepio u sportskoj dvorani i to je tehnički izvedivo. Možemo povećati kapacitete što se tiče provođenja i više od toga, imamo 2,5 tisuće obiteljskih liječnika. To je 10 ljudi po timu opće medicine, a postoje i bolnički liječnici, možemo to bez problema”, rekao je. Upozorio je i da sustav nikada nije bio u ovako lošem stanju.

“Nikad veći raspad sustava nije bio. Bio sam ministar pred skoro 20 godina, ali pratim podatke. Dr. Varga, koji je bio zadnji ministar u Vladi prije 2015, ukupni trošak je bio 23 milijarde kuna s deficitom. Marić je rekao da je protekle godine potrošeno 34 milijarde kuna ili 10 milijardi više. Liste čekanja nikad nisu bile duže, broj pružnih usluga nikad manji, a govorim o vremenu prije pandemije.

2019. smo došli do apsurdne situacije da je usluga, koja se plaća privatniku, za 30% jeftinija nego u državnoj ustanovi. Kad bi Hrvatska odlučila naplaćivati sve usluge specijalista po cijenama koje Liječnička komora preporučuje privatnicima, Hrvatska bi zaradila milijardu do dvije kuna više, toliko je sustav pošao u krivom smjeru”, naglasio je Vlahušić.

Komentirao je i oporbenu inicijativu za opozivom aktualnog ministra Vilija Beroša. “Ministar zdravstva je radio izvanredan posao što se tiče početka pandemije, kasnije su rezulati bili malo lošiji. Sve ministre zdravstva osobno postavlja premijer i on odlučuje hoće li opstati. Za liječnike je važno što nakon toga, hoćemo li sjesti za stol, angažirati najveće kompanije, hoće li liječnici moći nastaviti, imati dovoljno cjepiva, to nije pitanje za jednog čovjeka”, zaključio je Vlahušić.

