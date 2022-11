Austrija je suočena s ogromnim priljevom izbjeglica, koji dolaze preko balkanske rute, rekao je austrijski ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner za list Kurier, da bi danas austrijski kancelar Karl Nehammer - koji sutra stiže u Hrvatsku - izjavio kako neće Austrija neće staviti veto na ulazak Hrvatske u schengen.

Na pitanje, hoće li Austrijanci ipak blokirati ulazak Hrvatske u schengen, Ranko Ostojić za Danas.hr kaže: "Ne znamo hoće li oni ili netko drugi, ali u svakom slučaju dvije godine nakon ulaska u Europsku Uniju imate pravo aplicirati za Schengen. Neću reći da nema razloga da nas blokiraju, siguran sam da se Austrijanci bune radi nepoštivanja Dublinskog protokola. To je situacija u kojoj bi zemlja prvog ulaska trebala preuzeti brigu o međunarodnoj pomoći za te osobe. Izbjegavajući i neriskirajući da budete zemlja prvog ulaska. To znači kao da su u Hrvatsku pali padobranom, da nisu došli iz Bugarske, Rumunjske, Grčke ili neke druge članice, dolazite u situaciju da trebate registrirati i preuzeti brigu o stotinama tisuća kao što je bilo 2015. godine. Svi koji su bili registrirani na početku migrantske krize su vraćeni u Hrvatsku. To je situacija u kojoj zemlje članice ne poštuju ni vlastita pravila", kaže Ostojić.

"Izmjene se nisu dogodile od 2015. do 2022. Osam godina pomak nije napravljen i to je razlog zašto se Austrija buni. Oni traže da se vanjske granice poštuju. Malo me čudi što kancelar ne upire prstom u Grčku jer je ona bila prva koja je tisuće migranata bez registracije puštala da krenu prema Zapadu. To je bila situacija u kojoj smo se našli. 682 tisuće ljudi je prošlo kroz Hrvatsku, s ponosom moram reći, bez ijednog incidenta. Nismo bili za situaciju što dolaze ni što ih je netko pozvao",dodao je bivši ministar unutarnjih poslova.

Tjedan dana u Hrvatskoj je 'time out' da se ne bi događali incidenti

Na pitanje je li ogromni broj ilegalnih migranata koji ulaze u Austriju propust Hrvatske, odgovara: "Oni govore o ukupnom sustavu EU, a to znači bez registracije ih nemate kome vratiti. Ispravan put je registracija unutar Dublinskog sustava, svako ime upišete unutra i onda ih sutra bilo koja zemlja može vratiti. To znači da ih iz Švedske mogu vratiti u Hrvatsku što se u krajnjem slučaju i događalo za one koje je utvrđeno da su eventualno došli ili prošli preko Hrvatske."

Prokomentirao je i papir koji migrantima omogućava da sedam dana legalno borave u Hrvatskoj: "To je situacija u kojoj se zapravo na neki način traži time out da se ne bi događali incidenti. Nemate grupne napade ili slično kao što smo imali pa tzv. pushback. Ljudi dolaze, ilegalno uđu, umjesto da idu u Centar za ilegalne migrante odakle ih se prema Ugovoru o readmisiji vraća u zemlju odakle su došli. To znači Srbiju, rijetko BiH ili Crna Gora. Mi taj ugovor imamo i prema tome tako bi trebalo postupati. Naravno, kako se ide linijom manjeg otpora, onda idete na varijantu da izdate papir, pokriveni ste, registrirali ste da ste postupali i u tom trenutku dajete vrijeme u kojemu nitko ne želi ostati u Hrvatskoj, ali naravno, to im je prilika da po se po tko zna koji put pokušaju dočepati željene destinacije, a to je zapadni dio EU ili Njemačka, Skandinavija i slično."

Bit će problem ako budemo u paketu s Rumunjskom i Bugarskom

Na pitanje misli li da će se staviti veto na ulazak Rumunjske i Bugarske u Schengen, Ostojić kaže: "Naime, problem s Rumunjskom i Bugarskom nije samo od strane Austrije već postoji i od drugih parlamenata. Ono što je činjenica je da ukoliko budemo u paketu to će biti ozbiljan problem. Ako češko predsjedavanje izbori varijantu da se glasa odvojeno za Hrvatsku u odnosu na zemlje koje dugi niz godina čekaju, Hrvatska bi imala neku vrstu povlaštenog položaja", kazao je Ostojić pa dodao da se može dogoditi da Hrvatska uđe u Schengen, a spomenute zemlje ne.

"To je u krajnjem slučaju, po meni na neki način i je logičan slijed svih događanja i ponašanja EU i zemalja članica. Vrlo jasno je bilo rečeno da Hrvatska ima šansu, a da Bugarska i Rumunjska u ovom slučaju nisu u situaciji da mogu biti članice, ali nisu svi istog mišljenja. Neki misle da bi bilo najbolje bilo gledati u paketu da se sve zemlje poprave u svim elementima", dodaje Ostojić.

Na pitanje je li se u vrijeme dok je bio ministar vozio u autima od milijun kuna, odgovara: "Ja sam kao štićena osoba bio u automobilima koje je Ured za posebne poslove sigurnosti ima. Ono što bih sugerirao da postoje osobe koje treba štititi, ali rotacije su nepotrebne da bi se pokazivala snaga. Reći ću vam iskreno, bila mi je bolja Škoda nego bilo koji drugi auto", zaključio je.