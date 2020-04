BIVŠI MINISTAR TVRDI: ‘U borbi protiv korone imamo dva neobjašnjiva fenomena… Ne maštajmo o životu kakav smo imali’

‘Samo države koje provode masovna testiranja mogu govoriti koliko je Covid-19 uzeo maha’, kaže Goranko Fižulić

Bivši ministar gospodarstva i poduzetnik Goranko Fižulić gostovao je u Novom danu N1 televizije gdje je rekao kako smatra da se u Hrvatskoj nedovoljno testira na koronavirus, iako je prema njegovu mišljenju upravo broj testiranja preduvjet za uspješnost mjera koje neka zemlja provodi.

“Mi imamo oko sedam tisuća provedenih testiranja, Slovenija ih ima četiri puta više, Slovačka osam puta više. Ujedinjeni Arapski Emirati su proveli 220.000 testiranja. Samo države koje provode masovna testiranja mogu govoriti koliko je Covid-19 uzeo maha”, rekao je te dodao kako ne znamo koliko je slučajeva zaraze u Hrvatskoj ostalo nedetektirano.

Dva neobjašnjiva problema

Prema Fižuliću, postoje dva neobjašnjiva problema u Hrvatskoj, prvi je manjak testiranja, a drugi činjenica da smo zakasnili s pripremama. “Trebali smo početi još u veljači. Kad je Kina kupovala maske u Turskoj potkraj siječnja, sve zemlje su trebale krenuti u pripremu.”

Iako Svjetska zdravstvena organizacija govori da je potrebno testirati, zbog čega Hrvatska to ne provodi Fižulić kaže da će se vjerojatno saznati kad sve prođe. Dodaje da ne postoje dvije zemlje koje provode istu zdravstvenu i ekonomsku politiku te da se sve vrti oko politike. “U zemljama gdje demokracija nije jaka strana, u početku nije ni bilo slučajeva. Pogledajte primjer Turske… Hrvatska nije izolirani otok. Što se događa u Europi, ima utjecaja i na nas”, kazao je.

Tri moguća scenarija

Moguća su tri scenarija kako će se rasplesti situacija. Virus bi mogao sam od sebe nestati, što nije, kaže, izgledno, drugi scenarij je da se zarazi veliki broj populacije, a najizgledniji je, prema Fižuliću, da smo procijepljeni. “Treba vjerovati da ćemo cjepivo jednog dana dobiti, procjene govore 12 do 18 mjeseci”, ističe.

Također ne vidi zbog čega bi svijet izbjegao drugi val pandemije. “Pogledajte samo Kinu. Dokle god virus postoji u svijetu, postoji i opasnost da se vrati u zemlju koja više nema lokalnu transmisiju.”

Kina je frizirala podatke?

“U Kini, koncem siječnja i u veljači u pokrajini Hubei bila je potpuno izgubljena kontrola, vjerojatno se nije ni testiralo. Vjerojatno je Kina cijelo vrijeme frizirala podatke. Amerika je lutala, sami su razvili test koji se pokazao lažnim, izgubili su veljaču bez testiranja. Nova serija je mogla potvrditi da je zaraza u punom jeku, u tri tjedna su došli do 200.000. New York je danas žarište, ima više slučajeva nego Wuhan…

Američki zdravstveni sustav će se teško nositi s time. Kad kažu da će od ovoga umrijeti 100 do 200 tisuća to je i upozorenje građanima da budu disciplinirani. Ovdje optimizam nije saveznik. U Hrvatskoj dio građana ništa ne radi ili radi od kuće, a dio radi. Građevinari mogu raditi jer njih virus ne zahvaća”, smatra Fižulić.

Što se tiče mjere socijalnog distanciranja, kaže da pomažu, pogotovo ako građani budu disciplinirani, no čim dođe do popuštanja mjera, doći će do povećanja broja oboljelih, kako se dogodilo i u Kini.

Problemi s ekonomijom

Osvrnuo se i na posljedice mjera na ekonomiju. “Ako su granice zatvorene, nemamo prihoda od turizma, od prometa. Iako nećemo brojiti nove slučajeve, imat ćemo problema u ekonomiji. Građane treba osvijestiti. Trebamo se ponašati da srpanj i kolovoz u turizmu ne postoje. Za novi val se trebamo bolje pripremiti. Trebamo prestati maštati o životu koji smo imali do veljače dok god nema cjepiva. Hoće li ekonomska kriza biti takva da ćemo se vratiti 30 godina unatrag, to nitko ne zna”, rekao je.

Dok koronavirus nije eliminiram u siromašnijim zemljama svijeta, u Africi i Južnoj Americi, uvijek se može vratiti i u bogate države, poručuje Fižulić.

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pročitati OVDJE.