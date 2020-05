BIVŠI MINISTAR TOLUŠIĆ IZNENADIO ODLUKOM: ‘Povlačim se sa svih političkih funkcija, više nemam strasti za politiku’

‘Strasti za politiku trenutačno više nemam i ne bi bilo korektno prema bilo kome tko mi je ikad u životu dao svoj glas na izborima, da sam tu samo zbog svoje koristi i da bih dobio plaću, a ne bih dao 100 posto sebe zauzvrat’, napisao je Tolušić u objavi na Facebooku

HDZ-ov saborski zastupnik i bivši ministar Tomislav Tolušić objavio je u četvrtak na Facebooku da se povlači iz svih političkih funkcija jer više nema strasti za politiku i jer ne želi pogaziti neke svoje ideale i stavove.

“Dragi moji, odoh i ja u samoizolaciju. Ali onu političku. Povlačim se sa svih političkih funkcija. Odradit ću do kraja ovaj mandat u Saboru i to je to od mene, što se politike tiče, osim članstva u mojoj i jedinoj političkoj stranci u kojoj ću ikad biti”, objavio je Tolušić na svojem Facebook profilu.

‘Došlo je vrijeme…’

Tolušić se nada da je ostavio nešto iza sebe, u svom gradu i u svojoj županiji, ali i na nacionalnoj razini. Kaže bilo je par ružnih, ali više lijepih trenutaka u zadnjih 15-ak godina, ali da je došlo vrijeme “da drugi preuzmu kormilo”. Tolušić ističe da je sve u životu radio sa strašću, ali da strasti za politiku trenutačno više nema.

“Strasti za politiku trenutačno više nemam i ne bi bilo korektno prema bilo kome tko mi je ikad u životu dao svoj glas na izborima, da sam tu samo zbog svoje koristi i da bih dobio plaću, a ne bih dao 100 posto sebe zauzvrat”, napisao je.

‘Show ide dalje bez mene’

Dodaje kako mu je ostalo i još nešto ideala i stavova koje ne želi pregaziti.

“A to neće biti moguće ako ostanem u igri koja se zove politika. Tako da će show ići dalje bez mene”, objavio je Tolušić.

Tolušić, koji je morao napustiti Vladu zbog nekretninske afere, na posljednjim stranačkim izborima u HDZ-u kandidirao se za potpredsjednika u timu Mire Kovača kojega je uvjerljivo porazila skupina pod vodstvom premijera Andreja Plenkovića.

