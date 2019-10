BIVŠI MINISTAR: Volkswagen bi tvornicu trebao graditi na ovoj lokaciji na jugu Hrvatske; ‘Zapuštena je, a ima ogroman potencijal’

Bivši ministar gospodarstva Davor Štern tvrdi kako bi za Hrvatsku najbolje bilo da Volkswagen gradi svoju tvornicu u Luci Ploče te navodi desetak argumenata za svoju tezu

Priča da bi Volkswagen mogao graditi tvornicu u Hrvatskoj, nije nerelana. Navodno je ministar gospodarstva Darko Horvat taktički prerano obznanio tu vijest nakon posjeta njemačkog ministra Petera Altmayera, jer u cijeloj priči, usprkos demantiju iz tvrtke, “ima nečega”. Bivši ministar gospodarstva Davor Štern smatra da će se za investiciju od milijardu i pol eura oštro boriti Hrvatska, Srbija, BiH, Bugarska, i Rumunjska te dodaje kako je sada Hrvatska politički spremna za to. Naime, on se za vrijeme svog ministriranja našao u sličnoj situaciji kada su predstavnici Audija došli na pregovore u Zagreb.

“Njihovi su zahtjevi glasili 30 posto niža cijena struje, 10 godina oslobođenja od poreza i besplatna infrastruktura. Kada sam te zahtjeve iznio na užem kabinetu vlade, dobio sam protupitanje ‘Zamisli što će javnost reći koliko su nama mita dali da im dali te beneficije!?’ Nažalost, do danas se to nije promijenilo, a tada je prevladalo mišljenje da je to prezahtjevna ponuda”, rekao je Štern za Večernji.

Ogromni potencijal

Tada su predstavnici Audija otišli u Mađarsku te ondje otvorili tvornicu. Štern smatra da bi se tvornica mogla graditi na nekoliko lokacija. Istaknuo je brodogradilište Uljanik, kao jednu od lokacija, no naglasio je kako bi trebalo graditi tvornicu tamo gdje ima raspoložive radne snage i potencijala za razvoj. Stoga priču seli na drugi kraj hrvatske obale.

“To je, primjerice, zapostavljena luka Ploče u koju je uloženo puno novca i ima ogromni potencijal razvoja, ne nalazi se usred grada, a taj zapušteni dio RH apsolutno traži pažnju i investicije”, kaže Štern i objašnjava kako u krugu od 50 kilometara od like živi pola milijuna ljudi, a stanovništvo iz BiH uglavnom ima dvojno državljanstvo i mnogo niže plaće.

Infrastrukturni i energetski razvoj

Osim toga, Štern ističe kako se Luka Ploče nastavlja na cestovni koridor 5C koji se trenutno dovršava u BiH te na modernizirani željeznički koridor, financiran europskim novcem. Štern vidi i perspektivu obnove proizvodnje u mostarskom Aluminiju, putem davanja Volkswagenovih projekata. Većina automobila proizvedenih u Srednjoj Europi u izvoz odlazi iz morskih luka, a Štern ističe i energetski potencijal ulaganja u Luku Ploče, jer je plinovod stigao do 80-ak kilometara udaljenog Dugopolja, a moguće je i korištenje obnovljivih izvora energije, što bi, tužbom opterećena kompanija, mogla okrenuti u svoju korist. Štern zaključuje kako država oko Luke Ploče ima milijun neiskorištenih kvadrata zemljišta te to navodi kao posljednji razlog za gradnju tvornice upravo na jugu Hrvatske.

“Kada se sve ovo zajedno zbroji i stavi s ekonomskog, političkog, demografskog aspekta i svega što čini interes jedne nacije u zajedničku jednadžbu, vrlo bi se brzo došlo do modela kojim bi se VW i slični mogli zainteresirati”, smatra Štern.

Premda se ovog tjedna intenzivirala priča oko ove tvornice, iz Volskswagena su jučer kazali kako tvornicu neće graditi u Turskoj zbog sukoba sa Sirijom, no i kako u ovom trenutku aktivno ne traže nove lokacije.

