Govoreći za N1 televiziju o tome koliko je uspješna borba protiv koronavirusa širim uvođenjem covid potvrda, bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić rekao je da nije sporno da i cijepljeni šire virus, ali da covid potvrde služe vlastima da stimuliraju građane na cijepljenje.

"Francuska i Italija su svoje građane stimulirale na cijepljenje jer su necijepljenima učinile život nekonformnim. Države mogu zakonski regulirati cijepljenje, naš Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti omogućuje da promjenom jednog članka se zakonski uvede obvezno cijepljenje", istaknuo je.

Uvjeren je da bi taj zakon u Saboru prošao dvotrećinskom, a možda i tročetvrtinskom većinom te da bi protiv njega glasala samo krajnja desnica.

Čija je slobodan važnija?

Fižulić je naveo i drugu opciju kako motivirati ljude na cijepljenje. "Druga opcija je da necijepljenjima učinite život nekonformnim pa da oni na kraju popuste i cijepe se. Čija je sloboda važnija? Moja, koji sam se cijepio, ili tvoja, koji kažeš da se ne želiš cijepiti iz nemedicinskih razloga?

Odavno se zalažem da se cijepljenje regulira zakonski bez obzira što bi Hrvatska bila prva zemlja u Europi koja bi to učinila. Budimo jednom prvi i u nečem dobrom. Regulirajmo cijepljenje zakonski i završimo s pandemijom”, govori Fižulić.

Tko odlučuje o obveznom cijepljenju?

Profesor s Pravnog faulteta u Zagrebu, Robert Podolnjak, komentirao je za N1 mjere Nacionalnog stožera. “S obzirom na situaciju u kojoj jesmo i na ugrozu zdravlja velikog dijela populacije, činjenicu da još uvijek nismo uveli obavezno cijepjenje, da cijepljenje uopće nije uvjet rada u javnim službama, kako je to u mnogim drugim zemljama, mi još uvijek imamo dosta blaže mjere nego u nekim drugim državama, vjerujem da bi to, ako se dobro obrazloži razmjernost tih mjera i potreba radi zaštite javnog zdravlja i imajući u vidu dosadašnje odluke Ustavnog suda, da bi te mjere prošle test ustavnosti”, kaže.

Što se tiče ljudi koji ne odbijaju samo cijepljenje nego i testiranje, rekao je da i sada postoji situacija da se pojedini zaposlenici u nekim javnim službama ne žele niti testirati, a ne samo cijepiti. Smatraju, kaže, da je njihovo osobno pravo da se ne moraju čak ni testirati i da ih zapravo odluke Stožera ne obvezuju i da je njihovo osobno pravo hoće li se testirati svakih nekoliko dana.

"A onda s druge strane je to dovelo i do otkaza i ako je to najstroža mjera koja se mogla donijeti, ja se slažem da je možda trebalo razmisliti o određenim blažim mjerama, poput privremene suspenzije. Osobe koje odbijaju čak i testiranje polaze od toga da je to njihovo osobno pravo koje se ne može ograničiti nalozima Stožera da je obavezno testiranje za rad u nekoj javnoj službi. Mi još uvijek nemamo obavezno cijepljenje, koje bi bilo najsnažnija mjera za koju smatram da se ne bi moglo donijeti odlukom Stožera, nego isključivo propisati zakonom.

Svi mi imamo određene slobode i prava, ali moramo gledati da ih imaju i drugi i ako je konačni cilj da se svakom ponaosob zaštiti zdravlje, onda je to onaj element koji nama omogućava da zakonom ograničavamo nečiju slobodu jer time želimo zaštiti zdravlje drugih osoba. Mi ne živimo izolirano, živimo i radimo s drugim osoboma. Nalazim sasvim opravdanim da se osobama koje se nisu cijepile ni preboljele covid da se propiše onaj minimum da se testiraju da smanje rizik od obolijevanja drugih osoba”, zaključuje.