BIVŠI MINISTAR SASVIM OTVORENO TVRDI: ‘Plenkoviću se može dogoditi da ga izbace iz HDZ-a. Škoro? Ne, mislim da neće uspjeti…’

Plenković tri godine govori da je došao transformirati HDZ i Hrvatsku, a sada bježi od toga da je odveo HDZ prema centru. Ako se zalagao za sve te vrijednosti onda to treba naglasiti, a ne govoriti da to nije radio jer to znači da su oni koji su protiv promjena u HDZ-u u većini, smatra Fižulić

Andrej Plenković je najbolje što HDZ može ponuditi onima koji nisu birači HDZ-a i svaki drugi izbor za predsjednika stranke smanjit će rezultat HDZ-a, komentirao je za N1 televiziju unutarstranačke izbore u HDZ-u Goranko Fižulić.

Kada je riječ o parlamentarnim izborima, misli da će biti četiri bloka – SDP s HSS-om i HSU-om, možda dva centristička bloka jer nema dogovora liberalnih stranaka, HDZ i nešto desno od HDZ-a. Ipak, Fižulić ne vjeruje da će Miroslav Škoro ostvariti uspjeh na parlamentarnim izborima jer su oni različiti od predsjedničkih izbora, jedino će uzeti dio glasova HDZ-a jer se s njima u potpunosti preklapa.

Teško mu je reći i koliku podršku trenutačno ima Plenković u HDZ-u jer je riječ o stranačkom biračkom tijelu.

“On si sad sam skače u usta, tri godine govori da je došao transformirati HDZ i Hrvatsku, a sada bježi od toga da je odveo HDZ prema centru. Ako se zalagao za sve te vrijednosti onda to treba naglasiti, a ne govoriti da to nije radio jer to znači da su oni koji su protiv promjena u HDZ-u u većini”, rekao je i dodao da mu se može dogoditi da dobije unutarstranačke, ali izgubi parlamentarne izbore i po dobrom starom običaju stranke bude izbačen iz HDZ-a.

Fižulić prognozira da će iduća vlada sigurno biti koalicijska, te da SDP, kao ni HDZ, neće doći u priliku samostalno formirati vlast.

O borbenim avionima, brodogradnji i Fortenovoj

Ustvrdio je da će se odluka o kupovini borbenih aviona dogoditi za vrijeme druge vlade, jer ova to neće stići. “Važno je kazati da je Plenković na godišnjicu osnivanja NATO-a prošle godine rekao da ćemo dosegnuti 2 posto BDP-a za obranu, sada smo na 1,62 posto. Nove dvije milijarde kuna koje bi trebali godišnje trošiti na obranu bi trebalo biti jedno od ključnih pitanja izbora jer to znači dvije miliijarde manje za socijalu, zdravstvo itd. U isto vrijeme Vlada duguje HZZO-u, a najavljuje nova izdvajanja za obranu”, kaže Fižulić.

Za brodogradnju kaže kako je skeptičan da ćemo naći naručitelje brodova koji bi se usudili ući u odnos s brodogradilištima bez državnih jamstava. Sada je na državi da odluči hoće li uzeti taj rizik na sebe ili ne.

Kada je riječ o budućnosti Fortenove Fižulić kao problem ističe što Fortenova više praktički nema vlasništvo nad imovinom u Sloveniji i Srbiji, a dionice koje je kupio PPD vidi kao dogovor i uspostavljanje većinske kontrole ruskih banaka nad Fortenovom jer sada imaju kontrolu za donošenje svih odluka za koje nije potrebna 2/3 većina u Upravi. Primjerice, mogu donijeti odluku da prodaju Jamnicu, pojasnio je Fižulić.