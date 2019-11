BIVŠI MINISTAR POPLJUVAO KOLINDU ZBOG ‘KATASTROFALNE REČENICE’: ‘Smiješna, infantilna politika za šoviniste i nacionaliste’

Goranko Fižulić pita se što znači izvlačiti Hrvatsku iz regiona ako su naši ključni gospodarski partneri upravo susjedne zemlje

Bivši ministar gospodarstva i kolumnist Telegrama, Goranko Fižulić danas je na N1 televiziji prokomentirao aktualna politička zbivanja – štrajk u obrazovanju, državni proračun i predizbornu kampanju.

Smatra kako se kraj štrajku ne nazire, ali i da će morati doći do kompromisa. Krivicu prebacuje na Vladu zbog Plenkovićevih izjava o povećanju plaća svim službenicima za 6,12 posto.

“Ako se sjetimo izjave Andreja Plenkovića da će svim državnim i javnim službenicima povisiti plaću 6,12 posto, mislili su da će se time štrajk zamoriti, da će članstvo izvršiti pritisak na sindikalne čelnike i na taj način doći do kompromisa, koji je Vlada ukalkulirala. Očito je da ta taktika nije uspjela, da sindikalno vodstvo nije imalo namjeru prihvatiti to što je Vlada stavila na stol i da to sad traje za naše uvjete rekordno dugo i trajat će još dok Vlada još malo ne otpusti, ne poveća ponudu na trošak državnog proračuna i sindikalcima to bude dovoljno i da na neki način svi ispadnu pobjednici”, smatra Fižulić.

Fižulić kaže kako je za obrazovnu reformu odgovorna isključivo Vlada, a ne sindikati, koji su suodgovorni ako se opiru racionalizaciji školstva. Dodaje kako se ne može optuživati one koji traže veće plaće, ako takva reforma ne postoji.

Zašto je socijalistička Hrvatska bila bolja?

Osvrnuo se i na državni proračun citiravši ravnateljicu Ekonomskog instituta, Marušku Vizek koja je rekla kako “ovaj proračun cementira ortački kapitalizam u Hrvatskoj” te ističe kako su za vrijeme ove Vlade istovremeno porasli prihodi, ali i troškovi.

“Mene brine što u tom silnom porastu nije bilo sredstava da se sanira zdravstvo na način da država plati ono što mora platiti HZZO-u i na taj način se i dalje sivo financira. Država to radi zbog toga da ne bi došlo do povećanja deficita i da ne bi došli u prekomjerni deficit da ne bi zadovoljavali one mjere koje je Vlada namjeravala zadovoljiti kako bi za četiri do pet godina ušli u euro. Od prvog dana Hrvatska ima preveliku državu koju ne može nositi, ta država sudjeluje previše u gospodarstvu i prihodima i mi zapravo permanentno zaostajemo. U Hrvatskoj je realni BDP od 1989. do 2016. porastao svega za šest posto, a u 37 godina od 1952. do 1989. povećan je za pet puta. Gdje smo pogriješili? Ima li u ovoj zemlji snage da se to stavi za stol i kaže zbog čega je Socijalistička Republika Hrvatska bila bolja, a samostalna hrvatska država najlošija? To što zaostajemo ima za posljedicu masovno iseljavanje. Pitanje je je li Hrvatska prošla točku kad je evolucija modela moguća. Problem je što se kod nas revolucija događa odlaskom iz zemlje”, pitao se Fižulić.

Katastrofa iz tri aspekta

Predsjednički kandidati tvrde da bi rezovi u državnoj upravi riješili problem, no Fižulić upozorava kako su takve poruke mamac za neupućene i neobrazovane birače, jer predsjednik nema takve ovlasti. Osvrnuo se i na predstavljanje programa Kolinde Grabar Kitarović.

“Aktualna predsjednica je prilikom predstavljanja svog programa na Zagrebačkom velesajmu rekla jednu katastrofalnu rečenicu. Predsjednica je rekla da je izvukla Hrvatsku iz regiona. Ta je izjava katastrofalna s najmanje tri aspekta. Prvo, zašto je upotrijebila srpsku riječ region, a ne regija? Drugo, što to znači izvući Hrvatsku iz regiona, kad su naši ključni gospodarski partneri upravo naši susjedi, Slovenija, BiH i Srbija, osim Italije i Njemačke? I treće, je li takvom smiješnom, infantilnom politikom, kojom se dodvoravaš onima kojima je glavno političko opredjeljenje nacionalizam i šovinizam, upropaštavamo naše šanse za povećanje robne razmjene za povećanje prodaje roba i usluga u susjedstvu i na taj način štetimo našem razvoju?”, pitao se Fižulić.

