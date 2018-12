OSTOJIĆ MISLI DA RADELJIĆ LAŽE: ‘Iz priopćenja SOA-e iščitavam nešto puno ozbiljnije. Ovo je pravo pitanje…’

“Iščitavajući priopćenje koje je dala SOA, moram reći da ja iz njega iščitavam nešto puno ozbiljnije, a to je pravo pitanje – zašto se ta osoba uopće mogla nalaziti u Uredu predsjednice”, kazao je Ranko Ostojić

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te bivši ministar unutarnjih poslova, SDP-ov Ranko Ostojić, na konferenciji za novinare komentirao je stavove i namjere Odbora u slučaju bivšeg savjetnika predsjednice Republike Mate Radeljića. Radeljić je u javnom priopćenju napisao da je djelatnik SOA-e, navodno po zahtjevu predsjednice Republike, zatražio od njega da sam podnese ostavku te mu zaprijetio da je, ako ovaj to ne učini, spreman zabiti se automobilom u njega.

“Gospodin Mate Radeljić tvrdi da je 5. prosinca bio izložen pritisku od strane djelatnika Sigurnosno obavještajne agencije. Bilo bi doista žalosno kad bi kadroviranje u Uredu predsjednice radila SOA. Međutim, iščitavajući priopćenje koje je dala SOA, moram reći da ja iz njega iščitavam nešto puno ozbiljnije, a to je pravo pitanje – zašto se ta osoba uopće mogla nalaziti u Uredu predsjednice”, kazao je Ostojić, prenosi N1.

“Kao zviždač, Radeljić ima pravo na zaštitu”

Kao predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ostojić je zatražio očitovanje od SOA-e. Kazao je kako bi Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost trebao provesti stručni nadzor nad radom djelatnika SOA-e te da bi nedavno formirano Vijeće za građanski nadzor bez ikakvog utjecaja politike moglo provjeriti istinitost predstavke. Iako i sam sumnja u vjerodostojnost Radeljićevih tvrdnji, Ostojić smatra da kao zviždač ima pravo na zaštitu.

“Pitanje je vjerodostojnosti osobe koja jednim priopćenjem može pokrenuti lavinu interesa, odnosno medija da se to raščisti. Bez obzira na to što osobno mislim da ovo nije prvi put da ova osoba iznosi neistine. Međutim, i on ima pravo kao zviždač, kao osoba koja želi ukazati na problem – zaštitu od strane institucija. I osobno sam bio izložen varijanti u kojoj je na suđenju Radeljić, kao tadašnji savjetnik, izjavljivao da sam kao ministar unutarnjih poslova u svrhu interesa Zorana Milanovića i njegove Vlade zabranjivao, odnosno davao naloge HBOR-u oko kredita osječkom poduzetniku. Ja sam mu odgovorio jednom rečenicom – da laže”, kazao je Ostojić.

“Svatko od nas može biti izložen situaciji da mu netko prijeti, ali nakon toga ste dužni podnijeti prijavu DORH-u, a ne čekati i davati priopćenje nakon što ne ostvarite neke svoje druge ciljeve”, ustvrdio je Ostojić.

“Tko takve dovodi u svoj ured, dovodi u opasnost sve ostale”

Još je upozorio na jedan, kako kaže, bitan detalj.

“Želim upozoriti na eventualne pregovore oko odlaska dugovječnog savjetnika koji su trebali rezultirati činjenicom da je on možda trebao postati predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, jedne od najvažnijih institucija koja provodi nadzor nad sigurnosno obavještajnim sustavom, provodi poslove Vijeća za nacionalnu sigurnost. To govori kakva se kadrovska politika zapravo vodila unutar Ureda predsjednice”, kazao je.

O tome da je SOA “eventualno sudjelovala u kadroviranju ili nečemu što predsjednica može i sama obaviti” nije htio nagađati, ali je rekao da “ako se obračuni rade na ovaj način, onda to govori o tome što obični građanin može doživjeti od sigurnosno-obavještajnog sustava ili dijela represivnog aparata.”

“Tko takve ljude dovodi u svoj ured, dovodi u opasnost i sve nas ostale. Ako kažu da su postupali po zakonu, onda iščitavam da je bilo razloga zbog kojih je bilo potrebno raditi protuobavještajnu zaštitu Ureda predsjednice. Mislim da je to najvažnije pitanje”, zaključio je Ostojić.

