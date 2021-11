Bivši ministar obrane Ante Kotromanović rekao je u srijedu da je s bivšom predsjednicom Republike Kolindom Grabar Kitarović imao dobar odnos kao i da joj kao ministar nije mogao zabraniti korištenje Oružanih snaga.

''Ja joj nisam mogao to zabraniti. Imali smo jako dobre odnose. Ona je koristila Oružane snage, ona je vrhovna zapovjednica i na to ima pravo'', kazao je Kotromanović za Novu TV upitan je li bivšoj predsjednici davao suglasnost kada može, a kada ne može letjeti ili koristiti brodove.

Davala je zahtjeve

Dodao je i kako joj to kao ministar nije niti mogao zabraniti. Rekao je i da je Kolinda Grabar-Kitarović davala zahtjeve načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga mimo njega.

''Reći ću vam jedan. To se odnosi na slučaj 2015. godine kada je predsjednica Republike nazvala načelnika Glavnog stožera i izdala mu naredbu da uputi Počasno-zaštitnu bojnu u potpori Bleiburga. Netko je tražio to od nje i ja jednostavno nisam mogao ništa napraviti'', tvrdi Kotromanović.

''Otišla je bez odluke ministra. To je načelnik Glavnog stožera izdao svoju zapovijed i to je bilo sve. I kad smo imali određene probleme, ja sam to pokušavao rješavati, rekao bih, diplomacijom. Otišao bih kod nje, i kod Josipovića ista stvar. Nikada ja nisam došao u situaciju da kažem niti Josipoviću niti gospođi Kolindi na koji način da oni rade, na koji način da ustrojavaju svoje urede. Oni su birali svoje ljude u potpori, savjetnika za nacionalnu sigurnost i kompletan stav pročelnika vojnog kabineta. Pa to je normalno'', zaključio je bivši ministar obrane.

Proslava Hrvatske ratne mornarice

Kotromanović je govorio o objavljenom dopisu u kojemu on bivšu predsjednicu upozorava da proslavu Hrvatske ratne mornarice dogovara s njim, a ne s načelnikom Glavnog stožera.

''Ja sam u tom trenutku zamolio predsjednicu države da budem uključen u razgovore, a to se odnosi na proslavu Hrvatske ratne mornarice. Imali smo odluku Vlade, prije moje Vlade, da se samo za okrugle obljetnice rade malo veće krupnije proslave, a interne proslave unutar Oružanih snaga, tipa mornarica, kopnena vojska, da se rade unutar vojarne", pojašnjavao je Kotromanović.

U tom slučaju, kazao je, to nije bila okrugla obljetnica. "Sama slika govori kakve smo mi imali odnose kad je ona bila predsjednica, ja ministar obrane. Ni jedan nesporazum mi nismo imali da ga nismo riješili. Za bilo kakvu situaciju ja sam nazvao tadašnju predsjednicu. Bili smo na ti. Kolinda, mogu li doći kod tebe? Može!", rekao je Kotromanović.

Sve su probleme, tvrdi, riješili. "Sam primjer je mimohod. Mi smo se nadjačavali preko novina tko je tu, rekao bih jači, ali ipak na kraju smo mi morali sjesti, doći kod vrhovne zapovjednice, i Zoran Milanović i ja kao ministar obrane, načelnik glavnog stožera i tu su bili još Stipetić, Markač, Mareković, Gotovina, i mi smo dali suglasnost gore. Ja sam joj objasnio zašto želimo napraviti mimohod. To je pokazivanje Oružanih snaga. Imali smo nešto modernizacije i gospođa Kolinda je koristila helikopter kad je god htjela. Ja nisam ni donosio odluku. Sjećam se kad je 4. lipnja posjetila ratnu mornaricu, letjela je, vidjela je naše isturene položaje na Lastovu, na Visu, bez moje odluke'', naveo je Kotromanović.