BIVŠI MINISTAR ODRJEŠITO: ‘Moramo prijeći tu psihološku granicu i otvoreno reći da ćemo štititi vanjsku granicu i to milom ili silom!’

‘Hrvatska je već na glasu da tvrdo čuva svoju granicu’

Vlaho Orepić, bivši ministar unutarnjih poslova danas je na N1 komentirao krizu na grčko-turskoj granici na kojoj oko 10.000 migranata pokušava ući iz Turske u Europsku uniju. Podsjetimo, Turska je prošli tjedan poručila da neće, usprkos dogovoru s EU-om iz 2016. godine, neće zadržavati migrante. Orepić tvrdi, da će ako tisuće ljudi dođu do granice BiH i Hrvatske, policija i dalje štititi granicu u skladu sa sposobnostima i opremljenošću.

“Ona to iznimno dobro radi u zahtjevnim prostornim uvjetima i ne baš dovoljnoj opremljenosti. Taj scenarij da će na našu granicu opet doći veliki broj ljudi manje je vjerojatan s obzirom na podatke kojima sada raspolažemo. Ohrabruje me odlazak europskih izaslanika na grčko-tursku granicu jer su vjerojatno došli do saznanja da svi moramo braniti europsku granicu. Dalje na ovaj način ne ide. Ohrabruje me i promjena grčke politike”, rekao je Orepić na N1.

Manipulacija na pravo zaštite azilom

Orepić naglašava da smatra, barem kada je Hrvatska u pitanju, da postoji nekoliko razlika u odnosu na situaciju iz 2015. Objašnjava da broj ljudi koji sada pokušavaju ući nije ni približan onome koji je bio tada, no ni da pozicija kojom prolaze nije ista.

“Granica sa Srbijom je na neki način mirna što znači da smo taj problem uspjeli riješiti na tom prostoru. Ljudi se pokreću zbog rata i ekonomskih uvjeta, no sve je to zaprljano kriminalom od kojeg je najgore krijumčarenje ljudima. Preporučio bi da se napravi iskorak u hrvatskom pravosuđu gdje ćemo staviti drakonske kazne za ljude koji se time bave. Također, treba reći da se mora prestati s manipulacijom na pravo zaštite azilom. Svi koji su svjesno prešli nekoliko sigurnih zemalja i nisu tražili azil u njima, moraju znati da ga neće moći ostvariti”, govori Orepić i kaže da u slučaju da se dogodi scenarij da se tisuće migranata nađe pred hrvatskom granicom, zakonodavstvo je jednostavno po tom pitanju.

‘Štitimo granicu milom ili silom’

“Štitimo granice od ilegalih prelazaka milom ili silom, treba doći do balansa humanog pristupa i zaštite i sigurnosti. Ako se te stvari ne mogu pomiriti, morat ćemo silom štiti granicu. Moramo preći psihološku granicu i reći da ćemo štititi vanjsku granicu. Dok se ne iskristalizira rješenje u vanjskoj poltiici, moramo to jasno reći. Hrvatska je već na glasu da tvrdo čuva svoju granicu. Mislim da je u Europi došlo pet do 12, ovo riješenje EU u odnosu na Tursku, u kojem se dogovor zasniva na tome da se novcem kupuje mir ne funkcionira. Rješenje je tvrda zaštita granica, dakle ne dozvoliti da se ona fizički prijeđe”, komentira bivši ministar unutarnjih poslova.

Mogućnost angažmana vojske na granicama je zakonom predviđena, objašnjava Orepić, ali to se svodi na aktivnosti potpore osnovnoj djelatnosti policije. Moguće je provesti i politiku povratka migranata u smjeru iz kojeg su došli, odnosno “push back”, ako tijekom navedene tvrde zaštite granica dođe do uhićenja većeg broja ljudi.

