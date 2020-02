BIVŠI MINISTAR O MILANOVIĆU: ‘To je dobar tip inauguracije, ne mogu zamisliti da hoda uz fanfare i da mu se ljudi klanjaju’

‘Mislim da treba biti čvrst prema velikosrpskoj i velikomađarskoj politici, ali i prema politici velike Italije. Vjerujem da će zastupati nacionalne interese jer ima potrebno iskustvo. Vjerujem i da će razviti gospodarstvo’, iznio je Ante Kotromanović svoja očekivanja od mandata novog predsjednika Zorana Milanovića

Danas, točno u podne, novoizabrani predsjednik Republike Zoran Milanović na svečanoj inauguraciji na pantovčaku sužbeno će stupiti na dužnost. Istodobno, Milanović naveliko slaže svoj savjetnički tim a RTL Direkt neslužbeno doznaje da će njegov ekonomski savjetnik biti dr.sc. Velibor Mačkić s Katedre ekonomske teorije s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Osim njega, kao savjetnici se spominju Julije Domac, čelnik regionalne energetske agencije, kao savjetnik za klimu i energetiku, kao i Jadranka Žarković Pečenković, bivša ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, razmatra se za savjetnicu za obrazovanje. Umirovljeni general Marijan Mareković trebao bi postati savjetnik za branitelje, a nekadašnji ravnatelj SOA-e Dragan Lozančić savjetnik za nacionalnu sigurnost i obranu. Još se traže savjetnici za vanjsku politiku i kulturu.

‘Treba biti čvrst prema velikosrpskoj i velikomađarskoj politici’

Gostujući u RTL Direktu, nekadašnji ministar obrane u Milanovićevoj Vladi i njegov dobar prijatelj, Ante Kotromanović, kazao je kako očekuje promjene u Hrvatskoj s nastupajućom političkom erom predsjednika Milanovića.

“Nadam se da će se nešto promijeniti. On je drukčiji tip od predsjednice i nadam se da će uozbiljiti priču, da će imati stav o ozbiljnim stvarima, da će biti čvrst kad treba i biti ponizan kad treba. Mislim da treba biti čvrst prema velikosrpskoj i velikomađarskoj politici, ali i prema politici velike Italije. Vjerujem da će zastupati nacionalne interese jer ima potrebno iskustvo. Vjerujem i da će razviti gospodarstvo. Također, jedno od pitanja bit će odnos sa Slovenijom i mislim da će relaksirati odnose, sredit će se u odnosu na ovo sad”, kazao je Kotromanović.

Na pitanje treba li Hrvatska vojska i dalje biti u Afganistanu, kazao je: “Sjest ćemo i razmotriti potrebe, ali vjerem da će se brojka smanjiti.”

‘Ne mogu ga zamisliti da hoda uz fanfare i da mu se klanjaju’

Kotromanović je komentirao i činjenicu da će predsjendička inauguracija Zorana Milanovića biti održana na Pantovčaku, a ne kao dosad na Markovom trgu.

“Ne mogu ga zamisliti da hoda uz fanfare i da mu se klanjaju ljudi. Mislim da je dobro što se odlučio za ovakav tip inauguracije. Teško mi je predvidjeti što će to biti “normalno”, ali mogu reći da će kohabitacija s Plenkovićem biti dobra. No, prije svega, obojica moraju gledati interese Republike Hrvatske, to je primarno obojici. Oko toga se moraju svađati. Bit će to nježna kohabitacija”, dodao je.

Voditeljica je podsjetila Kotromanovića na njegovu objavu s Facebooka u kojoj je napisao “Vratit će se laste s tisuću momaka” prije nego što je Milanović izabran za predsjednika.

“Laste će se vratiti, na jedan način. Vodio sam ga na Dinaru kako bi vidio položaj vojske tijekom rata. Nije ni znao da sam stavio taj post na društvene mreže. A stavio sam ga jer sam bio rezigniran zbog sukoba u SDP-u. Ovo je prilika za stranku, ako iskoristi optimizam koji vlada, može napraviti dobar posao na lokalnoj razini. Mogu pobijediti, samo moraju dobro artikulirati politiku, a ne se baviti temama iz prošlosti”, zaključio je Kotromanović u RTL Direktu.

