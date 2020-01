BIVŠI MINISTAR KOMENTIRAO KOLINDIN NEUSPJEH: ‘Imam osjećaj da su u HDZ-u svi jedva čekali da mogu proglasiti poraz’

Vjeruje da će siguran alibi Andreja Plenkovića i vodstva stranke biti da je HDZ napravio sve što je mogao, a da je za gubitak i predsjednica sama odgovorna

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić komentirao je za N1 predsjedničke izbore. Smatra da su oni HDZ-u tek formalnost koja se trebala obaviti kako bi se sada posvetili bitci unutar stranke.

“Bilo bi nelogično ako tri četvrtine građana smatra da zemlja ide u pogrešnom smjeru da netko iz vladajuće većine pobijedi na izborima, tako je bilo i prije pet godina”, komentira rezultate predsjedničkih izbora Goranko Fižulić.

Dodaje da su uvijek predsjednički kandidati svojevrsne žrtve svojih stranaka kao i da su ljudi ovim putem poslali poruku i aktualnoj vlasti.

HOĆE LI MILANOVIĆ VRATITI TITOVU BISTU NA PANTOVČAK? ‘Nije smetala ni Tuđmanu ni Mesiću, bih bio sretan da se vrati’

LJUBO ĆESIĆ ROJS KAŽE DA ZNA TKO JE KRIV ZA PORAZ KOLINDE: ‘Ja sam im i ranije govorio da to ne treba, pa evo im’

ŠTO ĆE SE DOGAĐATI NAKON OSVAJANJA PANTOVČAKA? Analitičar iznenadio: Evo što očekuje, s kim će Milanović imati prvi konflikt

‘Inferiorna je u odnosu na Milanovića’

Za kandidatkinju HDZ-a Kolindu Grabar-Kitarović kaže da je bila inferiorna u odnosu na Milanovića pa i ostale kandidate.

Vjeruje da će siguran alibi Andreja Plenkovića i vodstva stranke biti da je HDZ napravio sve što je mogao, a da je za gubitak i predsjednica sama odgovorna.

Kada su u pitanju predsjednički izbori smatra da su u HDZ-u naslijedili predsjednicu i da nisu imali manevarski prostor pokušati istaknuti drugog kandidata. “Da bi se kandidirala morala se riješiti ljudi s kojima je dobila izbore prije pet godina, zato smo vidjeli i pojavu Miroslava Škore”, analizira Fižulić.

‘Lakše je Plenkoviću s Milanovićem’

Misli da je Andreju Plenkoviću čišća situacija imati Milanovića na Pantovčaku nego Grabar-Kitarović.

“Imam osjećaj da su jučer u HDZ-u svi jedva dočekali da mogu proglasiti poraz. Kada je Branko Bačić na same izlazne ankete nije išao s onom formulacijom to su samo izlazne nego je praktički priznao poraz, to je bilo najbrže priznavanje poraza.

Fižulić je komentirao i govor dosadašnje predsjednice:

“Iz njezinog govora se može očitati olakšanje. Vidimo da se ispod površine odavno odvija teška unutarstranačka borba u kojoj su čekali da ova formalnost, predsjednički izbori, završi pa da se mogu posvetiti pravoj bitci tko će sutra preuzeti HDZ.”