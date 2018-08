MINISTAR KOJI JE POKRENUO REFORMU HITNE ZA NET.HR: ‘U kolima ne mora biti doktor, ali ovo je nužno da bi ljudi imali šanse preživjeti’

Razgovarali smo s bivšim ministrom zdravstva Sinišom Vargom

U sjeni jučerašnje tragedije u Zaprešiću, gdje je 21-godišnji M.R. preminuo na ulici nakon što mu je pozlilo, a ekipa Hitne medicinske pomoći na mjesto događaja stigla nakon 15 minuta i to bez liječnika, a navodno i bez defibrilatora, razgovarali smo s jednim od bivših ministara zdravstva, Sinišom Vargom. Varga je kao ministar u vladi Zorana Milanovića 2015. godine pokrenuo projekt reforme Hitne medicinske pomoći.

On je za naš portal kazao da bi stanje u Hitnoj medicinskoj pomoći danas bilo drugačije da se nije odustalo od reforme započete u vrijeme njegovog mandata.

‘HDZ ukinuo projekt reforme Hitne pomoći’

“Mi smo započeli projekt reforme Hitne medicinske pomoći i osnovali povjerenstvo. Prvo što je to povjerenstvo reklo bilo je da liječnike treba maknuti iz kola Hitne pomoći i udvostručiti kapacitete transporta te posebno osposobiti osoblje u samim kolima.

Znači, posebno opremljena kola s educiranim srednjim kadrom, posebno osposobljenim za oživljavanje. Plus još Hitna helikopetrska medicinska služba. Dolaskom HDZ-a na vlast 2016. godine taj je projekt ukinut, što znači da nam i dalje needucirani kadar izlazi na intervencije”, ističe Varga dodajući da je “bolje imati dvoja kola s educiranim srednjim kadrom nego jedna s liječnikom, a bez opreme”.

Po njegovom mišljenju, nije rješenje problema da u kolima Hitne pomoći nužno bude i liječnik niti je stvar u tome da bi grad veličine Zaprešića trebao imati više dežurnih liječnika u Hitnoj medicinskoj pomoći.

‘Ako nema defibrilatora ne pomaže ni prisustvo liječnika’

“Nije stvar u omjeru broja liječnika na broj stanovnika već je stvar u tome da svi medicinski tehničari, čak i vozači, budu educirani za osnovno oživljavanje, a medicinski tehničar odnosno medicinska sestra u kolima Hitne pomoći moraju biti educirani i za napredno oživljavanje. Time bi pokrili cjelokupno područje Republike Hrvatske s više nego dovoljnim brojem educiranih ljudi koji bi ovakve slučajeve mogli rješavati brzo i efikasno pa da ljudi imaju šansu preživjeti.

Morate imati i posebnu opremu, jer ako nemate defibrilator u takvoj vam situaciji ne pomaže ni prisustvo liječnika. Nekad se, kao u ovom slučaju u Zaprešiću, dogodi da slučajni prolaznik zna više od ekipe Hitne pomoći”, smatra bivši ministar zdravstva. Očekuje se, kaže Varga, da liječnici budu sveprisutni ,a to se još nigdje u svijetu nije uspjelo ostvariti.

“U nedjelju je na plaži u Splitu preminuo ravnatelj KBC-a Split dr. Ivo Jurić. Liječnik se nalazio tik do njega na plaži, no sama prisutnost liječnika ne garanitra da će netko preživjeti”, kaže Varga napominjući da bi svaki građanin trebao znati osnovne načine oživljavanja unesrećenog.

‘Ovakvi događaji moraju alarmirati Ministarstvo’

Varga kaže da su situacije poput ove u Zaprešiću alarmantne, naročito stoga što je izgubljen jedan mladi život. “Nadam se da će ova tragedija probuditi Ministarstvo zdravstva i potaknuti ga da se počne baviti makar i površnim reformama, kad već nije u stanju napraviti ikakvu dubinsku reformu”, ističe.

Inače, Ministarstvo zdravstva kojem je na čelu Milan Kujundžić oglasilo se danas ističući da je poslalo inspekciju u Zaprešić koja bi trebala utvrditi okolnosti ovog događaja koji je potresao hrvatsku javnost i pokrenuo lavinu gnjeva prema ministru i Ministarstvu zdravstva.

U svom priopćenju, Ministarstvo zdravstva je istaknulo da je u Zaprešiću “prema preliminarnim informacijama iz Zavoda za hitnu medicinu sve bilo učinjeno sukladno pravilima struke”.

U Hitnoj pomoći se ponajviše osjeti manjak kadrova

Neizbježno je i pitanje “zapovjedne” odgovornosti ministra Kujundžića te treba li dati ostavku zbog smrti mladića u Zaprešiću. “Da je krenuo u reformu Hitne medicinske pomoći i da još nije stigao sve učiniti, rekao bih da ne mora dati ostavku. Ovako, ako ništa ne radi, a kaže da je sve bilo po pravilima struke, onda mislim da je i sam dao odgovor o svojoj “zapovjednoj” odgovornosti”, kazao nam je Varga.

Na koncu, upitali smo bivšeg ministra smatra li da se na tragičnim slučajevima poput ovog zaprešićkog razotkriva problem manjka liječnika i medicinskog osoblja zbog njihovog “egzodusa” u inozemstvo.

“Sve je to povezano jedno s drugim. Povjerenstvo koje smo mi svojedobno osnovali donijelo je zaključak da liječnici moraju biti specijalisti hitne medicinske pomoći i nalaziti se u Centrima za objedinjeni hitni prijem u sklopu bolnica. A, prvenstveno su to mjesta na kojima nedostaje liječnika. Onog trenutka kada tamo nedostaju liječnici, a još se to razvodni na način da se u neopremljena kola stavljaju liječnici i da su razvodnjeni na terenu bez mogućnosti pravodobne intervencije, sve to skupa donosi ovakve rezultate”, zaključio je Varga.

