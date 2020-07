BIVŠI MINISTAR GOSPODARSTVA: ‘Kada bi Pupovac preuzeo Ministarstvo vanjskih poslova, to bi bio ogroman iskorak za Hrvatsku’

‘Za Plenkovića bi bio veliki iskorak i bitno bi popravilo sliku Hrvatske i njegove buduće europske ambicije bi bile osnažene’

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić izjavio je za N1 da kada bi Milorad Pupovac, primjerice, postao ministar vanjskih poslova, to bi bio značajan iskorak za Hrvatsku.

“Kada bi, na primjer, kojim slučajem bilo hrabrosti i mudrosti da Pupovac preuzme Ministarstvo vanjskih poslova, to bi bio ogroman iskorak i promijenio sliku Hrvatske te doveo Hrvatsku u novu poziciju prema susjedima – Srbiji i BiH. Ako manjine ne dobiju neko značajno ministarstvo, ako to bude samo mjesto potpredsjednika za neke djelatnosti, onda će vjerojatno SDSS poslati nekog drugog i to ne bi trebao biti Pupovac. Za Plenkovića bi bio veliki iskorak i bitno bi popravilo sliku Hrvatske i njegove buduće europske ambicije bi bile osnažene”, smatra Fižulić.

Vlada Plenkovića i Pupovca

Fižulić smatra da se Domovinski pokret Miroslava Škore raspao i prije nego se formirao. “Mi ćemo dobiti Vladu koju možemo nazvati vladom Plenkovića i Pupovca, nešto što smo gledali u vrijeme Sanadera što je bila vlada s nacionalnim manjinama. Mislim da će ova vlada sa 76 ruku biti Plenkoviću sasvim dovoljna i da on neće ići u nikakva pregovaranja ili nagoravanja pojedinaca iz Škorina bazena, jer mu to jednostavno ne treba”, smatra Fižulić.

Što se tiče nagađanja da bi IDS mogao pomoći Plenkoviću u formiranju vlade bez ulaska u vladu odgovara, Fižulić kaže da je IDS u nekoliko navrata u svojoj povijesti na prešutan način podržavao vlade HDZ-a. Uvjeren je da će IDS to sigurno učiniti i ovoga puta, ali neće biti u vladajućoj većini.

Glumljenje ekonomskih reformi

Fižulić je rekao da će Plenkoviću puno lakše biti napraviti političke, nego gospodarske i ekonomske promjene. “Vjerujem da ćemo glumiti reforme kao što smo ih glumili prije, a da se ništa s lokalnom upravom, pravosuđem itd. realno neće dogoditi.”

Smatra i da Plenković zapravo nije reformirao HDZ, već da se stranka stjecajem okolnosti pomaknula prema centru. “Ali ova pobjeda na izborima je po meni više posljedica tri straha koji su obilježili ove izbore. Prvo, to je strah od duboke zdravstvene i ekonomske krize gdje većina građana bira ono provjereno. Drugi strah je onaj od Škore – kod dijela birača centra pojava nekakve sivo-crne koalicije se nikako nije svidjela i treći strah je onaj koji su na ovaj ili onaj način vezani za vladajuće, a to je strah od promjene”, smatra Fižulić.

