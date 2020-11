BIVŠI MINISTAR: ‘Capak će ući u povijest s izjavom da lockdown ne pomaže’; Capak: ‘U prvi tren nisam ni znao tko je taj čovjek…’

‘Capak će vjerojatno ući u povijest sa svojom izjavom da lockdown ne pomaže. To je na nivou izjava Donalda Trumpa s početka pandemije’, kazao je Fižulić. Kasnije je sve komentirao i Capak

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić usporedio je u razgovoru za N1 ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka s vjerojatno uskoro bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom zbog njegove izjave o neučinkovitosti zatvaranja kao mjere protiv širenja koronavirusa u Hrvatskoj.

“Capak će vjerojatno ući u povijest sa svojom izjavom da lockdown ne pomaže. To je na nivou izjava Donalda Trumpa s početka pandemije, pa znamo kako je ta cijela priča završila. Hrvatska je pretekla SAD po broju zaraženih na 100.000 stanovnika i danas je Amerika u boljoj situaciji nego Hrvatska. Hrvatska politika je riskirala u ljeto i to je moglo imati nekog rezona jer smo imali barem dio turističke sezone. Ova sadašnja politika koja je kontra svih ostalih u Europi je potpuno besmislena”, rekao je Fižulić za N1.

“Nakon devet mjeseci pandemije nismo uspjeli naći model održavanja zemlje na životu, a istovremeno štićenja najslabijih. Kakav je to hrvatski način života? Koliko popijenih kava ili prodanih kaputa treba staviti na jednu stranu vage, da bismo na drugu stavili broj preminulih?”, upitao je.

Među najpogođenijim zemljama?

Fižulić je izjavio da se Hrvatska nalazi među pet najpogođenijih država u Europi te da se nalazimo u društvu s Belgijom, Češkom, Slovenijom i Francuskom. “Ako gledate tu grupu država, u proteklih smo tjedan dana mi imali najbrži porast broj novih slučajeva. Ako se gleda 14-dnevni kumulativni zbroj novozaraženih u proteklih 14 dana, onda je u Hrvatskoj taj porast u zadnjih sedam dana bio 50 posto, a u Belgiji ga nije bilo, a ova laž koja se prodaje da je u Hrvatskoj došlo do pada, gdje je taj pad?”, upitao je Fižulić.

Smatra da nema nijednog temelja na koji se može pozvati da je Hrvatska na vrhuncu epidemije. “Ako govorimo o znanstvenom savjetu Vlade, od njih 11, osmero je imalo jedno mišljenje, a njih troje, koji su bliski Vladi, Capak, Lauc i Radman, imali su drugačije mišljenje. O svemu osobno odlučuje premijer Andrej Plenković. Što se pojavljuje u javnosti je više propaganda, a to ne možemo priznavati utemeljenim zdravstvenim istraživanjima”, rekao je Fižulić.

Najveće restrikcije u prosincu?

Kaže da je Hrvatska u crvenoj zoni i da uskoro više neće imati bolničkih kapaciteta za oboljele od Covida-19. “Prema javno dostupnim podacima izvana, ne i iz Hrvatske, prijavljeno je da imamo 4000 ležajeva za oboljele od covida. Ovim tempom, kažu to i udruge liječnika, to bi bilo popunjeno do konca ovog mjeseca i dolazimo do ključnih problema, ako se Vlada skriva iza toga da lockdown nije dobro rješenje, mogla je smanjiti potrošnju u studenome, a ne u prosincu”, rekao je Fižulić.

“Ako Hrvatska nastavi s ovakvim brojem zaraženih, nećemo u prosincu imati ovaj stupanj gospodarskih sloboda i kretanja građana kakvo imamo danas, a prosinac je za potrošnju i BDP bitno značajniji mjesec od studenoga i doći ćete u situaciju da će Hrvatska biti jedna od država koja će imati najveće restrikcije u prosincu, a kako će naši iseljenici doći u Hrvatsku, ako Hrvatska i dalje bude na crvenoj listi?”, upitao je Fižulić za N1.

Capak ni ne zna tko je Fižulić i tvrdi: ‘Ja to za lockdown nisam rekao’

Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, komentirao je na presici Stožera civilne zaštite Fižulićevu izjavu.

“Bio sam upozoren da gospodin Fižulić, za kojeg u prvom trenutku nisam znao tko je, nemam vremena pratiti društvene mjere, izjavio da ću ući u povijest kao osoba koja je rekla da lockdown nema efekta. Ja to nisam rekao. Rekao sam da policijski sat nema efekta po meni. Što se tiče lockdowna, nadam se da ću ući u povijest sa Stožerom kao osoba koja je na proljeće uvela lockdown”, rekao je Capak.

