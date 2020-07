BIVŠI MINISTAR BRANITELJA NE ŽELI DATI UDOVICI NJEZINU GARAŽU: ‘Prvo je stavio lokot, a onda zavario vrata’

Nakon višegodišnje peripetije, ministar s najkraćim stažem u povijesti, mora Branki Marinov vratiti u posjed garažu od 16 kvadrata koju je uzurpirao, zavario i na nju stavio lokot

Mijo Crnoja, bivši ministar branitelja, koji je poznat po svom brzom odlasku s ministarskog mjesta nakon što je objavljeno da mu je adresa prijavljena u baraci kod Samobora, sada živi u stanu u zagrebačkom Podsusedu. Crnoja je već godinama u borbi za garažu zgrade u Podsusedu u kojoj, prema svemu sudeći, živi.

Prije četiri godine, dakle 2016., mediji su pisali o slučaju samohrane majke Branke Marinov koja ima dijete s posebnim potrebama u Podsusedu. Naime, žena nije mogla doći do svog automobila parkiranog u garaži jer je susjed zavario vrata garaže, a kasnije se ispostavilo da je taj susjed ni više ni manje nego tada novi ministar branitelja Crnoja.

Kako doznaje Jutarnji list, nakon višegodišnje peripetije, ministar s najkraćim stažem u povijesti, mora Branki Marinov vratiti u posjed garažu od 16 kvadrata koju je uzurpirao, zavario i na nju stavio lokot. Stoji to u nepravomoćnoj presudi zagrebačkog Općinskog građanskog suda pa je Crnoji naloženo da udovici ubijenog suradnika HIS-a mora platiti i 12.425 troška parnice i to s kamatama.

Kako je sve počelo?

Muke za udovicu Marinov krenule su ubrzo nakon što je sredinom 2010. sklopila kupoprodajni ugovor s Vladom Doljanom, vlasnikom garaže u Ulici Tomislava Pavleka 18 u Zagrebu. Prema ugovoru, garaža je kupljena za 12.000 kuna. Crnoja smatra da garaža ide uz njegov stan i ne da se iz nje.

“Doljan nikad nije bio vlasnik garaže, već sam ja tu garažu naslijedio od svoje majke Mare koja ju je zakonito stekla. Krunoslav Peterčić je stan izgubio ovrhom i stekao ga je ŠKZ Žezlo od kojeg je 1998. majka kupila stan. U kupoprodajnom ugovoru nije bilo navedeno da se uz stan kupuje i garaža, ali se znalo da garaža pripada tom stanu, a istu je sagradio Peterčić nakon useljenja. Garaža je ostala u evidencijama Grada Zagreba na njegovo ime, a ja sam GSKG-u plaćao naknadu. Kad je Peterčić umro, podnio sam zahtjev da se u GSKG-u prenese račun na moje ime te sam u travnju 2010. dobio rješenje da sam obveznik plaćanja naknade. Da bi se u svibnju 2010. dogodila kupoprodaja garaže pa sam Marinov predočio svoje rješenje Grada i rekao joj da se ne upušta u kupovinu garaže jer se radi o prijevari”, branio je Mijo Crnoja svoje vlasništvo nad garažom.

Kako piše Jutarnji list, Crnoja je pokrenuo parnicu protiv Marinov i Doljana za utvrđenje ništetnosti ugovora. Međutim, Doljan je preminuo 2013. pa se Crnoja nastavio suditi s njegovim nasljednicima. Bivši ministar branitelja tvrdi da je u garažu, nakon što je podnio zahtjev GSKG-u za promjenom imena na računu za plaćanje naknade, smjestio dva kuhinjska elementa i dva kartona svojih knjiga.

Udovici je kupnja garaže prisjela

U Ugovoru o kupoprodaji nekretnina iz 1998., na koji se Crnoja poziva, stoji da je ŠKZ Žezlo, koji se upisao na stan godinu dana prije, prodao stan od 57,80 kvadrata Mari Crnoji za 177.500 kuna i to s pripadajućim dijelom zgrade i zemljišta. Iz rujna 1998. u zapisniku Grada Zagreba stoji da je vlasnik garaže bio Krunoslav Peterčić i da nije evidentirana promjena vlasnika garaže. Vlasništvo stana je s Peterčićevog imena promijenjeno na Crnojinu majku Maru.

Zagrebački holding je račune za naknadu garažnog prostora i dalje slao na Peterčićevo ime, no 2009. Crnoja je podnio zahtjev za prijenos garažnog prostora uz navode da je Peterčić kao vlasnik stana imao pravo korištenja jednog garažnog prostora za koji je plaćao naknadu do svoje smrti 2007. U ožujku 2010. u zapisniku GSKG-a stoji da je došlo do promjene vlasnika s Peterčića na Crnoju.

U lipnju 2013. stiže rješenje suda kojim je utvrđeno da je Crnoja smetao udovicu u mirnom posjedu garaže kada joj je 13. kolovoza 2010. zavario vrata garaže i postavio lokot. Međutim, odvjetnik udovice je zakasnio sa zahtjevom za ovrhu i zato još uvijek traje bitka za garažu. Crnoja ima pravo žalbe na zadnju sudsku odluku. Udovica Marinov je u zgradu doselila 1998., ali joj je kupnja garaže definitivno prisjela.

‘Susjedi su lokot trgali, Crnoja ga je vraćao natrag’

“Bivši vlasnik stana koji je stekao Crnoja bio je ujedno i vlasnik garaže, međutim, on je taj stan izgubio zbog kockanja pa je stan stekao ŠKZ koji ga je Crnojinoj mami prodao. Garaža nije bila vezana za stan i, koliko znam, garažu sa stanom nisu kupili. Vlado Doljan je pokušavao prodati tu garažu, ali je tražio dosta novca pa ju nitko nije htio kupiti. Kada sam 2010. dobila neku odštetu, kupila sam garažu i Doljan mi je dao ključ.

Uredila sam je i počela parkirati auto i motor. A kad sam 2. srpnja 2010 imala prometnu i završila u bolnici, sutradan sam djecu poslala po štake u garažu. No u nju nisu mogli jer je bio lokot koji je stavio Crnoja. Tijekom boravka u bolnici, susjedi su taj lokot trgali, ali ga je Crnoja svaki put vraćao, da bi na kraju vrata i bravu zavario”, ispričala je za Jutarnji Branka Marinov.

Inače, udoviti je Doljan garažu prodao od svog polubrata Borisa Peterčića te mu potom dao njegov dio.