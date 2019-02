BIVŠI SAVJETNIK UZVRATIO KOLINDI ZBOG IZJAVE OKO POZDRAVA ‘ZA DOM SPREMNI’: ‘Obećala je Vučiću da neće koristiti termin velikosrpska agresija’

“Pogledajte sve govore predsjednice od posjeta Vučića do danas i pogledajte je li i u jednom govoru spomenut pojam velikosrpske agresije. To je dokaz. Ni u jednom govoru sigurno nije spomenut jer je to bio njezin izričit nalog. A zašto je to Vučiću odradila, to pitajte predsjednicu”, kazao je Radeljić

Nakon što je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala na današnjoj konferenciji za medije kako je pogriješila kada je rekla da je ‘Za dom spremni’ povijesni hrvatski pozdrav i kako joj je to rekao jedan od njezinih savjetnika, za RTL oglasio se bivši savjetnik predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljić.

Obećala je Vučiću

“Predsjednica sama vodi svoju politiku i predsjednica sve svoje odluke sama donosi. Nitko u njezino ime nije donio odluku. Meni je to žao čuti jer ispada da je predsjednica bila nekakva marioneta svojih savjetnika. Ne znam na koga je mislila i bilo bi lijepo da je kazala na koga misli”, kazao je Radeljić.

Bivši savjetnik Kolinde Grabar-Kitarović zapitao je javnost: “Je li netko od njezinih savjetnika njoj rekao da nakon posjeta Aleksandra Vučića, da nalog da u nijednom njezinom javnom obraćanju i ni u jednom govoru, za Oluju, za bilo koje obraćanje nakon posjeta Aleksandra Vučića, da se ne smije spomenuti pojam ‘velikosrpske agresije’ niti genocida u Srebrenici”.

“Osobno mi je nakon posjeta Aleksandra Vučića kazala da ne želi više da se ni u jednom obraćanju koristi termin velikosrpske agresije ili genocida u Srebrenici jer je to obećala Aleksandru Vučiću”, kazao je Radeljić.

Dokaz su njezini govori

Njezin bivši savjetnik ustvrdio je kako neka sada to demantira i svali na svoje savjetnike.

“Pogledajte sve govore predsjednice od posjeta Vučića do danas i pogledajte je li i u jednom govoru spomenut pojam velikosrpske agresije. To je dokaz. Ni u jednom govoru sigurno nije spomenut jer je to bio njezin izričit nalog. A zašto je to Vučiću odradila, to pitajte predsjednicu”, kazao je Radeljić.

“Usporedite i njezin status na Facebooku kada je 2015. godine, kada je postala predsjednica i ono što je upisala u Potočarima sa statusom od prošle godine nakon što je obećala da više neće spominjati pojam genocida u Srebrenici. Usporedite štop je upisala u Potočarima kada je spominjala genocid u Srebrenici i status od prošle godine kada je napisa “da se ne zaboravi…”. Što? E to ne znam što da se ne zaboravi”, zaključio je Radeljić.

Reakcija ureda predsjednice

Vrlo brzo su odgovorili iz Ureda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na optužbe bivšeg savjetnika predsjednice za unutarnju politiku Mate Radeljića.

“Ispod svake razine je ponovno odgovarati na pitanja oko kojih ne postoji nikakva dvojba. Ono što se dogodilo 90-tih godina bila je agresija na Hrvatsku u ime velikosrpske politike, a zločin u Srebrenici je i Međunarodni sud utvrdio kao genocid i nitko dobronamjeran to ne dovodi u pitanje”, odgovorila je Ivana Crnić, glasnogovornica predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za RTL.