BIVŠI INSPEKTOR PROGOVORIO O AFERI KOJA JE PROTRESLA ZEMLJU: ‘Usluge prostituki koristio je vrh policije, sudstva i politike’

‘Usluge (Perunovićevih) prostitutki koje su većinom manekenke su koristili i vrh policije, odvjetništva, sudstva, iz područja politike i sporta…’, kazao je u ispovijesti za RTL bivši voditelj odsjeka za nadzor organiziranog kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke Mislav Merkaš

Bivši voditelj odsjeka za nadzor organiziranog kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke (PUZ) Mislav Merkaš za RTL je progovorio o aferi eltina prostitucija u kojoj je raskirnkan lanac prostitucije u kojem su se spominjali sportaši, političari, suci i drugi koruisici. Merkaš kaže kako se znalo da je kasnije osuđeni Nebojša Perunović zvani Pančo bio jedan od najvećih svodnika na području Zagreba.

Perunović je, pak, za RTL izjavio da je bio tek “mali marginalni lik koji se dobro uklopio i kojeg su iskoristili na način na koji jesu”.

‘Ovo će biti nemoguće za odraditi…’

Slučaj je u tužiteljstvu vodila tadašnja općinska državna odvjetnica Željka Pokupec.

“Jedino što sam joj rekao je da ako to misli raditi da će biti problematično za odraditi. Jer usluge njegovih prostitutki koje su većinom manekenke su koristili i vaši i naši. Odnosno vrh policije, odvjetništva, sudstva, iz područja politike i sporta. I da će biti nemoguće za odraditi”, kazao je Merkaš.

No, akcija je ipak pokrenuta, a pdo nadzor je stavljen Perunović koji je imao salon za masažu i djevojke koje su za njega radile. Ubrzo su nastali problemi.

“Nakon prvih tjedan dana smo vidjeli da nešto ne štima jer su djevojke već nakon tjedan dana govorile na telefonima – javio mi se ovaj iz SOE, javio mi je ovaj doktor, javio mi je onaj doktor, da se maknemo od Panče, da se na Panču na veliko radi”, kaže Merkaš dodavši da je Perunović shvatio da ga prate nakon što su tri glavne akterice prestale dolaziti k njemu u solarij i na masažu.

“Bilo mi je to malo čudno jer su me svaki dan salijetale. Potom sam potražio jednu od njih koja mi je rekla da joj je rečeno da se makne od mene jer me prate. Tada sam shvatio da se nešto događa”, govori Pančo.

Cilj akcije bio je Karamarko?

Početak akcije počeo je u vrijeme kada je tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko bio na službenom putu u SAD. Merkaš tvrdi kako mu je tužiteljica tada rekla kako cilj akcije nije suzbijanje elitne prostitucije u Zagrebu nego sam Karamarko.

“Javni pogovor u gradu je bio da njegove prostitutke učestalo dolaze u prostorije košarkaškog kluba Zagreb čiji je on tada bio dopredsjednik i da je cilj mjere njegova politička diskreditacija. Tom prilikom mi je rekla da će to biti teško za odraditi jer da je ona uočila da je spomenuti ministar unutarnjih poslova kao osobni prijatelja Nebojše Perunovića imao po izlistima 300 kontakata s Pančom, dok 10 dana nakon posebnih dokaznih radnji nije imao nijedan poziv upućen Karamarku i da je vjerojatno mjera procurila prema njemu”, objašnjava Merkaš.

Perunović je za RTL kazao kako s Karamarkom nikada nije pričao o tome da ga se prati.

“Karamarko, na veliku žalost mnogih koji su radi njega i pokrenuli cijelu operaciju, nije imao nikakvih dodirnih točaka sa time. Dolazio mi je jer sam bio dobar maser. Jest da sam bio njegov prijatelj jer se znamo preko 20 godina iz košarkaških dana, ali nikad nije dolazio zbog drugih stvari”, kaže Pancho.

Merkaš pak tvrdi da se tada znalo tko je probio mjere.

“Željka Pokupec dala je do znanja da ona zna i da sumnja otkud mjera curi, da je riječ o zamjeniku glavnog ravnatelja policije koji je u to vrijeme bio Milijan Brkić“, kazao je Merkaš.

Iz DORH-a nestalo 11 stranica spisa

Tek ove godine doznalo se da su mjere probijene i da se spominje Brkićevo ime. Još je veći šok bio kada je glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić otkrio da “spisa predmeta u Općinskom državnom odvjetništvu u ovom trenutku nema”. Do danas se nije dozalo gdje je nestalo 11 stranica iz ureda Željke Pokupec. Na razgovoru u DORH-u bio je i sam Brkić koji je potom izjavio da se radi o “reciklaži starih tekstova”.

Merkaš je za RTL kazao kako se i 2011. godine, kao i danas, provjeravalo tko je krtica iz policije, iako mu je sama Pokupec rekla da je riječki PNUSKOK otkrio Brkića.

“Nakon toga sam joj rekao, dobro da mi je rekla, i da će se svojski potruditi da otkrije odakle mjera curi pa makar sve propalo. Pitao sam je što je s mjerom, i što će biti sa sucima koji su koristili usluge, da li će se pozivati svjedoci i slično, na što je odgovor glasio da što se tiče DORH-a i odvjetništva – njihov spis je završen i da će se ići na nagodbu jer je to viša sila i da će se ostati na tome “, kaže Merkaš dodavši da se mnogo ljudi tada zaštitilo.

Primjerice, kaže, sudac Županijskog suda, koji je koristio usluge prostitucije, nikad nije pozvan za svjedoka, kao ni nogi drugi poznati. Merkaš je saznao da se kreće s uhićenjima dok je bio na godišnjem odmoru.

“(Kolega) mi je poručio da je baš u trenutku pretrage salona u Domu sportova zvao sudac Županijskog suda za kojeg su već utvrdili mjerama da je koristio seksualne usluge prostitutki, i pokušao se naručiti na masažu… Na što mu je službenica salona odgovorila da je policija u salonu i da imaju pretragu, na što joj rekao kako je to nemoguće jer bi on znao za nalog i pretragu. Kad su mu ponudili da govori s policijskim službenikom, poklopio je slušalicu”, otkrio je Merkaš.

‘Priznao sam i puno više za što nisam kriv’

Perunović o imenima danas ne želi govoriti, iako je, kaže, doživio mnoga razočaranja od visokopozicioniranih osoba.

“Dok sam bio u zatvoru, čak su mnogi slali poruke koje su govorile – nemoj me spominjat da nemam nekih problema, pomoći ću ti kad izađeš. No kako to biva kad imaju koristi od tebe imaš tisuću prijatelja, a kad više nemaju onda vas zaobilaze i čak dovode u situaciju da se osjećate poniženo”, kazao je.

Tvrdi da nije bio ni “s” od svodnika te da je u sve to upao, a da ni sam nije znao kako, iako je priznao krivicu.

“Priznao sam i puno više za što sigurno nisam kriv. I da sam vodio spor do kraja siguran sam da bi me bili oslobodili”, kaže danas Perunović tvrdeći da to što je on radio nije bilo podvođenje.

“Te su djevojke same dolazile. Skinule bi sliku sa interneta, bio to političar ili neka poznata ličnost i pitali da li ga znali i da li bi ih mogao upoznati. Same su dolazile i tražile taj kontakt i nudile taj kontakt. (…) Našli su popis od 60 žena i kraj svakog imena iznos 200, 150. Bili su sretni jer su mislili da su našli da radim neku evidenciju, a to su bili članovi mog fitness kluba koji su plaćali godišnju članarinu”, kaže Perunović koji je, kaže, ostao i bez posla i bez prijatelja.

‘Suprugu su ucijenjivali da dugo neće vidjeti našeg sina’

Posao više nema ni Merkaš, iako j svojedobno radio na najznačajnijim uhićenjima. Prostituke i svodnici bili su mu glavni izvor informacija, a na kraju je završio u zatvoru zbog optužbi za primanje mita od svodnika.

“Nije mi dokazano niti jedno kazneno djelo primanje mita, iako se teretim da sam u 6 godina primio 162 tisuće eura. Tijekom tih mjera tereti me se da sam primio 18 tisuća eura, odnosno 18 puta po tisuću eura”, govori Merkaš.

Priča kako je zbog propusta pritvorskog nadzornika dvaput u jednom danu bio uhićen, a u pretres stana policija mu je došla u punoj ratnoj spremi. Nepoštenim smatra i to što su svjedoke ispitivali presporo pa su u jednom trenutku iza rešetaka bili i on i supruga, koja je u policiji radila na upravnim poslovima, a teretili su je za pomaganje.

“U popodnevnim satima zvali su moju suprugu na obavijesni razgovor poručujući joj da kaže da sam ja uzimao novac od svodnika i prostitutki i da smo tim novcem kupovali nekretnine na Korčuli. I ona govori da kako to može reći kada zna da smo nekretnine kupovali pet godina prije inkriminiranog razdoblja i to od novca koji su nam dali roditelji i iz kredita. Odgovorili su da ih se ne tiče i da joj je šefica poručila da ako to ne kaže da će ići u istražni zatvor i da jako dugo neće vidjeti našeg sina koji je u to vrijeme imao 10 godina”, govori Merkaš.

Njegova supruga nije pristala, pa su oboje mjesecima bili pritvoreni.

‘Poltroni i licemjeri su me iskoristili’

Sve ovo za RTL nije htio komentirati ni Milijan Brkić, a ni Željka Pokupec. Ona posljednjih godina radi kao odvjetnica, a u Rijeci čeka suđenje jer je okrivljena za pogodovanje sinu načelnika zagrebačke policije Goranu Burušiću.

“Ističem da se radi o neistinitim navodima, a motivi kojima se Mislav Merkaš rukovodi osobne su naravi, usmjereni isključivo na izbjegavanje kaznene odgovornosti i ujedno difamiranje mojeg rada u drugom kaznenom predmetu koji se pred Županijskim sudom u Zagrebu vodi baš protiv Mislava Merkaša zbog organiziranja prostitucije i s tim u svezi odavanja povlaštenih informacija te zlouporabe položaja i ovlasti, u kojem predmetu sam obavljala poslove zamjenika ravnatelja USKOK-a i ovlaštenog tužitelja”, navela je u svome pisanom očitovanju RTL-u.

Merkaš je, kaže, o svemu odlučio progovoriti jer je postao žrtva pravosudnog sustava.

“Indikativno je da sam 7 godina nakon uhićenja sam bio izložen medijskom linču po svim TV kućama i pisanim medijima, ja i moja obitelj, a sad kad počinje suđenje nakon 7 godina i kad bi ja trebao nešto reći u svoju obranu, da sud isključi javnost sa rasprave smatram zanimljivo i indikativno”, govori Merkaš.

Perunović je o svom slučaju napisao knjigu.

“To su poltroni i licemjeri koji su me koristili u svemu tome, a onda okrenuli leđa kada mi je trebala pomoć. Ljudi na pozicijama, bilo poslovnim bilo nekim drugim, se predstavljaju kao moralni ljudi, a to su ustvari ljudi s dvostrukim moralom”, tvrdi danas Parunović govoreći da mu je savjest čista te da je svoj dug odslužio.

