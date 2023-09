Svjedočenjem bivšeg igrača NK "Dinama" Danijela Šarića u ponedjeljak je na osječkom Županijskom sudu nastavljeno suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te još petorici okrivljenika koje Uskok tereti da su, izvlačenjem novca u sklopu zločinačkog udruženja, klub oštetili za oko 200 milijuna kuna.

Šarićev iskaz

U svom iskazu Šarić je naveo kako je s "Dinamom" imao ugovor o podjeli transfera kada dobije inozemni angažman, ali da danas nije siguran je li bilo dogovoreno da se transfer dijeli u omjeru 60:40 ili 50:50 posto. Ističe kako je odšteta za njegov transfer u grčki klub "Panathinaikos" bila 2,5 milijuna maraka, da je prvi dio odštete dobio sukladno ugovoru, ali nije dobio preostalih 500 tisuća maraka, zbog čega je protiv "Dinama" podigao sudsku tužbu.

Šarić kaže kako su ga, nakon nekog vremena, zvali iz "Dinama" i predložili nagodbu te da da će mu platiti 200 tisuća eura, na što je pristao, i to mu je plaćeno, u nekoliko rata. Tvrdi kako nije znao s kojeg računa mu je novac uplaćen te da je kasnije saznao da mu je jednu ratu platio okrivljeni Zdravko Mamić sa svog računa.

Na upite obrane s kim je u klubu dogovarao uvjete transfera u Grčku Šarić je kazao kako nije ništa dogovorao s čelnicima kluba jer je njegova odšteta bila dogovorena u ugovoru koji je već imao s Dinamom.

Nakon što mu je predočen iskaz iz istrage da je o transferu razgovarao s Velimirom Zajecom Šarić ističe kako je to bilo prije 25 godina te da je Zajec tada bio direktor kluba, ali da se ne sjeća pojedinosti.

Šarićev menadžer o transferu

Šarićev menadžer Predrag Rački rekao je kako mu je naknadu za posredovanje u transferu plaćao NK Dinamo, da je o transferu razgovarao sa Zdravkom Mamićem ili Damirom Vrbanovićem, ali se danas ne sjeća točno s kim od njih dvojice. Naveo je da je naknada uplaćivana na njegov račun, da misli kako su uplate dolazile s nekog računa u Austriji, ali nije znao odgovoriti jesu li uplate dolazile s računa Zdravka Mamića.

Nakon što mu je predočen iskaz iz istrage 2018. godine, u kojem je rekao kako je moguće da je to stiglo s Mamićevog računa, ali da na to nije obraćao pozornost, Rački je odgovorio da je to točno ako je tako tada rekao. Svjedok nije znao reći koliko koliko je novca na ime svojih usluga ukupno dobio od NK Dinama, a nije se mogao ni sjetiti koliko je točno iznosio transfer Danijela Šarića u Grčku.

Obrana traži dopunu financijsko-knjigovodstvenog vještačenja

S obzirom na to da je u istrazi spominjao kako je Šarićev transfer iznosio 1,5 milijun maraka, a da je Šarić u današnjem iskazu spominjao iznos od 2,5 miljuna maraka, na upite obrane da objasni razliku u iznosu Rački je kazao kako je visina transfera bila regulirana ugovorom između dva kluba, ali da danas ne zna je li to bilo 1,5 milijun ili 2,5 milijuna maraka.

Obrana je najavila kako će tražiti dopunu financijsko-knjigovodstvenog vještačenja jer smatra da nije analiziran cjelokupan promet na računu Zdravka Mamića u Austriji te stoga jer je Uskok sam provodio izračun štete, iako za tako nešto nema potrebna stručna znanja.

Odvjetnik Zdravka Mamića Filip Glavaš smatra kako dopunom vještačenja treba napraviti kompletan uvid u Mamićeve račune u Austriji, Hrvatskoj i Lihtenštajnu kako bi se utvrdilo točan uvid sredstava s kojima je raspolagao, jer je i iz današnjeg iskaza svjedoka Danijela Šarića vidljivo da je Zdravko Mamić podmirivao obveze NK Dinama prema igračima.

Suđenje u odsutnosti se nastavlja

Suđenje se nastavlja u utorak ispitivanjem novih svjedoka. Uz Zdravka i Zorana Mamića, koji su u bijegu u BiH i kojima se sudi u odsutnosti, optužnicom su obuhvaćeni Zdravkov sin Mario Mamić, bivši "Dinamov" direktor Damir Vrbanović, poduzetnici Sandro Stipančić i Igor Krota te menadžer Nikky Arthur Vuksan.

U optužnici, na skoro 700 stranica, Uskok tereti Zdravka Mamića da je, od prosinca 2004. do prosinca 2015. ostale okrivljenike organizirao u zločinačko udruženje te da su sklapanjem fiktivnih ugovora između "Dinama" i tvrtki iz Velike Britanije, Švicarske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Svetog Vincenta i Grenadina, Belizea, Hong Konga, Gibraltara i SAD-a te ispostavljanjem računa o plaćanju nepostojećih usluga za transfere igrača, koje je Dinamo plaćao, klub oštetili za više od 144 milijuna kuna.

Tužiteljstvo tereti okrivljenike da su taj novac dijelili između sebe i koristili za svoje potrebe, a da je, uz navedeno, NK Dinamo neosnovano obvezan za plaćanje dodatnog iznosa od još 7,35 milijuna eura, odnosno 55,8 milijuna kuna.

