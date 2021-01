BIVŠI HRVATSKI ŠEF PROTOKOLA ANALIZIRA INAUGURACIJU: Ističe detalj koji je mnogima promaknuo: ‘Čekalo se da Trump ustane i ode helikopterom’

Objasnio je da vjerojatno nikad nećemo saznati što je Trump napisao Bidenu u poruci koja se tradicionalno ostavlja nasljedniku u Ovalnom uredu: ‘To je bonton, to ostaje povjerljiva informacija’

Zbog nasilnog upada Trumpovih pristaša u Kongres 6. siječnja, ali i pandemije, inauguracija 46. američkog predsjednika po mnogočemu je bila drugačija. No bivši šef protokola Hrvatskog sabora Zdeslav Perković istaknuo je za N1 kako je propisan samo jedan dio inauguracije, polaganje prisege pred sucem, a sve ostalo su tek tradicije.

Američka inauguracija utjecala i na hrvatsku

„“59. inauguracija 46. američkog predsjednika, drugog katoličkog vjeroispovijesti, prošla je u posebnim uvjetima, i protokolarnim i sigurnosnim. Ako govorimo o ceremoniji, spomenimo inauguraciju Georgea Washingtona koja je bila obrazac za daljnje. On je prisegnuo 20. 4. 1789. u New Yorku u Federalnoj zgradi u Wall Streetu. Ta prisega je bila malo drugačija, no u ustavu jedini konstituitvni dio te ceremonije je prisega. Sve drugo prije i poslije su tradicije koje postoje. Već 232 godine postoji tradicija da 20. siječnja bude dan inauguracije. Bilo je par odmaka od toga, primjerice ako pada na nedjelju kao u slučaju Reagana”, rekao je Perković.

No iako je veći dio inauguracije tek tradicija, američko ustoličenje novog predsjednika utjecalo je na ceremonije mnogih zemalja pa tako i Hrvatski.

Biblija je ovdje ključna, u nekim državama je to Ustav. Jill Biden je držala 127 godina staru Bibliju na koju je predsjednik Joe Biden prisegnuo… Sudjelovao sam u drugoj inauguraciji Franje Tuđmana tako da znam da smo pod američkim utjecajem. Forma ceremonije u nemogućim uvjetima pokazala je koliko forma ponekad određuje sadržaj, koliko je demokracija krhka i koliko je potrebna da bi se naglasilo postojanje države i njezina snaga.”

Zbog Trumpa odgođena misa

Ova inauguracija održala se uz nezapamćene sigurnosne mjere, a Perković je istaknuo važan detalj, koji je mnogima promaknuo. “Od jutra sam promatrao što se događalo. Joe i Jill Biden su bili u kući neposredno preko puta Bijele kuće. Čekalo se da Trump ustane i ode helikopterom Marine One. Odlazak Bidena do katedrale bio je odgođen 20 minuta jer se čekalo da završi ova ceremonija u Andrewsu”, rekao je Perković.

Objasnio je da vjerojatno nikad nećemo saznati što je Trump napisao Bidenu u poruci koja se tradicionalno ostavlja nasljedniku u Ovalnom uredu: “To je bonton, to ostaje povjerljiva informacija“., kaže.

Iako se Trump otvoreno hvalio pismom koje mu je ostavio Obama, novi predsjednik istaknuo je kako ne želi govoriti o pismu prije nego o njemu razgovara s Trumpom.

“Predsjednik mi je napisao vrlo ljubazno pismo”, rekao je Biden novinarima u Bijeloj kući. “Budući da je pismo privatno, neću vam govoriti o sadržaju prije nego razgovaram s njim. Ali bilo je ljubazno”, rekao je Biden.

