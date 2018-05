OTKRIVENO TKO JE STARIJI MUŠKARAC UHIĆEN U BLEIBURGU: ‘Nije učinio ništa loše, ljudi su dizali ruke, i lijevu i desnu, mahali zastavama, pjevali…’

Oni koji ga znaju kažu kako se radi o pogrešci, te da se nadaju da će pregledavanje snimaka pokazati što se zapravo dogodilo.

HDZ-ovac iz Dugopolja, Anđelko Bosančić, navodno istaknuti član stranke i bivši lokalni dužnosnik, prošle je subote uhićen tijekom komemoracije u Bleiburgu te se nalazi u pritvoru u Klagenfurtu.

Razlog Bosančićeva pritvaranja je, piše Slobodna Dalmacija, desnica koju je uzdigno visoko u zrak glasno pjevajući. Austrijska policija odmah ga je uočila i privela.

Rimski pozdrav?

Gospićki gradonačelnik i predsjednik HSP-a, Karlo Starčević, na svom je Facebooku, ne navodeći o kome se radi, napisao da je ‘čuo za neko komešanje ispred bine gdje je jedan stariji gospodin navodno digao ruku u ‘rimski pozdrav’.

‘Prilikom povratka u koloni je jedna skupina žena komentirala da se radi o čovjeku iz zaleđa Splita. Neki su spominjali da se radi o HDZ/SDP provokatoru’, napisao je i pozvao ljude da se izjasne o incidentu.

Bosančić je u Bleiburg otputovao sa skupinom sumještana među kojima su bili bivši načelnik i župan, Zlatko Ževrnja, te lokalni poduzetnik Ljubo Marasović.

‘Anđelko, po onome što sam ja mogao vidjeti, nije napravio ništa loše. Bio je u skupini od desetak hodočasnika koji su dizali ruke, i lijevu i desnu, mahali zastavama, pljeskali, pjevali… Nije napravio ne znam što’, rekao je za Slobodnu Marasović.

‘To mora da je pogreška’

Zlatko Ževrnja kaže da osobno nije vidio što se dogodilo, ali kako vjeruje da se radi o pogrešci. ‘Kada je krenula Žankova pjesma “Od stoljeća sedmog”, jedna skupina ljudi, u kojoj se našao Bosančić, bila je malo raspjevanija. Tik do njega bila je jedna gospođa koja se popela na stolicu. Mislio sam u prvi tren da je policija došla tražiti od nje da siđe. Anđelko je preozbiljan čovjek, 12 godina je bio i županijski vijećnik, i zato mislim da se radi o pogrešci, što će on i dokazati na sudu nakon što se pregledaju snimke. To da je radio incidente ne sliči mi na njega’, kazao je Ževrnja.

Bosančićeva obitelj nije željela komentirati ovu priču, no komentirao ju je još jednom predsjednik HSP-a Karlo Starčević.

‘Gospodina ne poznajem, nego su ga detektirali moji Dugopoljci i Splićani. Sjedio sam u prvom redu, tako da ništa nisam uspio vidjeti. Na Bleiburško polje 99 posto ljudi je došlo komemorirati mrtve, a nekoliko desetaka samo s ciljem da bi provocirali. Konačno je vrijeme da se tome stane na kraj. Međutim, ja sam jedini u Hrvatskoj koji denunciram takve pojave. Nitko od Hrvata pred Hitlerom, Bushem, Putinom, ne znam više kome još, kada već nemamo svog vođu, nema što dizati ruku, salutirati, pozdravljati’, rekao je Starčević.

Inače, u subotu je uhićeno ukupno petero hrvatskih državljana i jedan slovenski te se svi nalaze u pritvoru u Klagenfurtu zbog kršenja austrijskog zakona o zabrani isticanja fašističkih i nacističkih simbola. Petorica su privedena zbog pozdravljanja tzv. Hitlerovim pozdravom, a jedan zbog nošenja simbola SS postrojbi.

U roku od 14 dana sudac će donijeti odluku o zadržavanju u pritvoru. Osumnjičenima prijeti do 10 godina zatvora.