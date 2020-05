BIVŠI GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK TVRDI DA ŠKORO OBMANJUJE JAVNOST: ‘Kad je pukla puška, podvio je rep i otišao u Ameriku’

“Uglavnom, kada priča o svom odlasku u Ameriku i kako je tamo Hrvatsku branio tamburom, Škoro ne govori punu istinu i Vrkić je u pravu kada kaže da takva osoba ne može biti na čelu pokreta koji se zove Domovinski”, kaže Olujić

Miroslav Škoro komentirao je jučerašnju izjavu osječkog gradonačelnika Ivana Vrkića koji je, u intervjuu Jutarnjem, rekao kako je Škoro “utekao u Ameriku u trenutku kad je Franjo Tuđman došao na vlast”.

ŠKORI STIGLO JOŠ JEDNO POJAČANJE: Njegovom pokretu pridružila se poznata novinarka: ‘Borit ću se za povratak Hrvata u Domovinu’

“Što se tiče izjava gospodina Vrkića, ne bih to komentirao s obzirom na naše dugogodišnje poznanstvo, njegove godine i zdravstveno stanje. Stvarno mu želim svako dobro i svatko se može baviti politikom. Međutim, važno je u toj politici pokazati iskreno što želiš napraviti i zbog čega”, rekao je Škoro danas za N1 i dodao:

“Nisam utekao u Ameriku, nego sam u Ameriku otišao 1989. godine, kada sam se oženio. Naravno da se svakome može prigovoriti za svašta ako se rade spinovi. Ne bih previše na to trošio vrijeme”.

ŠKORO: ‘Blizu smo dogovoru s Penavom, dolaze nam i tri prekrasne dame’; Prokomentirao i tekst Net.hr-a: ‘Iza mene stoji orkestar’

Olujić: ‘Podvio je rep i otišao u Ameriku’

Na to je odmah, kako javlja Jutarnji, reagirao Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i saborski zastupnik, koji tvrdi da Škoro obmanjuje javnost:

“Dopuštam da se gospodin Škoro 1989. oženio i otišao u Ameriku, no kada govori o tom dijelu svoga života nikada ne spominje da se nakon ženidbe vraćao u Hrvatsku, pa je tako bio ovdje i u travnju 1990. Znam to, jer je upravo tada, kao nekakva mlada glazbena i zabavnjačka nada koju je osobno promovirao i gurao baš Ivica Vrkić, Škoro vodio i moderirao veliki predizborni skup Koalicije narodnog sporazuma u osječkoj Tvrđi. Govornici su bili Savka Dabčević-Kučar, Srećko Bijelić, Zlatko Kramarić, Vrkić, pa i ja kao predstavnik HDS-a braće Veselica. Dakle, Škoro je tada bio tamo, a siguran sam da u arhivi HRT-a u Osijeku imaju te snimke. A onda, kada je pukla puška, podvio je rep i opet otišao u Ameriku. Doduše, ne znam točno kojeg datuma, ali i to bi se dalo provjeriti, pa da vidimo je li uopće imao dozvolu tadašnjeg Sekretarijata narodne obrane, bez koje punoljetni građani nisu smjeli nikamo otići”, kaže Olujić i dodaje:

“Uglavnom, kada priča o svom odlasku u Ameriku i kako je tamo Hrvatsku branio tamburom, Škoro obmanjuje javnost ne govoreći punu istinu i Vrkić je u pravu kada kaže da takva osoba ne može biti na čelu pokreta koji se zove Domovinski.”