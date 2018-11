BIVŠI GLAVNI DRŽAVNI INSPEKTOR JORDANIĆ: ‘Da je političke volje, siva ekonomija uništila bi se u samo 15 dana’

Promjene koje građanima, ali i gospodarstvenicima donosi ujedinjeni Državni inspektorat komentirali su predsjednik društva “Potrošač” Igor Vujović, bivši glavni državni inspektor Branko Jordanić i Mirko Budimir iz HUP-a. Vujović je istaknuo kako se potrošači najviše žale na trgovine i javne usluge, dok Jordanić smatra kako od novog inspektorata neće biti ništa jer je za to potrebno 3-5 godina

Kako će novi Zakon o državnom inspektoratu stupiti na snagu početkom 2019. godine, Hrvatska će ponovo dobiti ujedinjeni Državni inspektorat. Koje promjene za potrošače donosi ova novina, u HRT-ovoj emisiji komentirali su predsjednik društva “Potrošač” Igor Vujović, bivši glavni državni inspektor Branko Jordanić i Mirko Budimir iz HUP-a.

Veliki problem inspektorima i gospodarstvenicima

“Iz pozicije običnog potrošača, jednostavnije je ako su sve inspekcije na jednom mjestu”, rekao je Vujović.

“Kako se znalo dogoditi da se ponekad u nekoj trgovini nađe i po nekoliko inspektora čije su se nadležnosti preklapale, to je stvaralo velike probleme i inspektorima i gospodarstvenicima,” izjavio je Mirko Budimir.

‘Situacija se koristila za lomove i afere’

U posljednje četiri godine u osam ministarstava bilo je raspodijeljeno 1450 inspektora.

“Ne može se baš reći da inspektori nisu znali za koje su područje nadležni. Znalo se to, ali se ovakva situacija koristi dnevnopolitički, za neke ‘lomove i afere’. Sve ovisi o samim potrošačima. Potrošač je taj koji kroji svoju kapu. Postoji deklaracija i izložena roba, a 99% robe originalno je zapakirano. Prema tome, trgovac s time nema ništa”, ustvrdio je Jordanić koji smatra kako je inspektora prema njegovom mišljenju i bilo i previše, ali da je to stvar Ministarstva uprave.

Suprostavljene strane

Predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca naglasio je kako inspekcija i poduzetnici nisu suprotstavljene strane.

“Oni su tu da provode zakone, propise. U tome se ponekad dogode neke male iznimke zbog nejasnoća propisa. Moramo se ugledati na zapadne države, gdje se male nepravilnosti nisu odmah drakonski kažnjavale, već su se otklanjale u hodu. Danas nije teško vidjeti koji poduzetnik sustavno krši neke propise, a koji je prekršio neki propis koji nije toliko od krucijalne važnosti. Podržavamo pristup u okviru kojega ćemo stvoriti partnerski odnos gdje ćemo svi zajedno nastojati da postojeće propise provodimo što bolje i da zajedno sudjelujemo u donošenju novih propisa.”, smatra Budimir koji misli da moramo donositi propise koji su jednostavni, lako razumljivi i onda će biti lakše i potrošačima.

‘Inspektorat nije Caritas’

“Inspektorat u svakom slučaju nije Caritas. Još su Feničani riješili odnose u zakonima. Kada se radi o primjedbi na određene promjene, one se vežu na pravilnike i kvalitetu robe. No to je nadtema”, kazao je bivši glavni državni inspektor koji se prisjetio kako je u vrijeme njegova mandata predlagano da se inspekcija proširi.

“Prijedlog je bio da se kažnjavanje prekršitelja provede po principu – prva kazna razumna, druga drastična, a treća – ključ u bravu”, napomenuo je Jordanić, dok je Budimir dodao kako je sadašnji zakon na tragu toga da se ide odmah na drastičnu kaznu.

Sivo tržište se rasturi za 15 dana

Jedna od tema o kojoj su razgovorali u HRT-ovoj emisiji upravo je bila siva ekonomija.

“Što je sa sivom ekonomijom? Ona nama, legalnima, stvara nelojalnu konkurenciju”, upitao je Budimir, piše HRT.

Hoće li sivo tržište biti “prerezano” ujedinjenjem inspekcija, Jordanić je izjavio: “Sivo tržište se uništi, rasturi, za 15 dana. Stvar je samo političke volje”.

Najbolje se živi od nedostatka dokaza

Bivši državni inspektor izjavio je da temeljem njegovog dosadašnjeg iskustva može reći da od inspektorata novog tipa neće biti ništa.

“Ako se pak siva ekonomija može riješiti u tako kratkom roku, zašto se to do sada nije uredilo”, upitao je Budimir.

Jordanić mu je odgovorio: “Zato što se u ovoj zemlji najbolje živi od nedostatka dokaza. I tu je priča gotova”.

Predsjednik društva “Potrošač” pak je ustvrdio kako potrošači imaju najviše prigovora na trgovinu i javne usluge.

Potrebno je 3-5 godina

“Da se složi respektabilni inspektorat treba 3-5 godina. To je neki rok prije kojega ne možemo imati ‘ozbiljne berbe’ svoga rada”, ustvrdio je bivši glavni državni inspektor, piše HRT.

U HRT-ovoj emisiji nisu sudjelovali predstavnici Ministarstva uprave.