BIVŠI DRŽAVNI TAJNIK SE VRATIO NA STARO RADNO MJESTO: Evo što Marin Strmota poručuje dan nakon poteza kojim je oduševio Hrvatsku

Za širu javnost Marin Strmota je do jučer bio prilično nepoznata osoba. No, nakon što je mladi državni tajnik za demografiju jučer pred očima cijele nacije podnio ostavku nema medija u Hrvatskoj koji ga danas nije kontaktirao. Kamere RTL-a uspjele su i doći do Strmote koji se vratio na svoje staro radno mjesto – ono profesorsko na Ekonomskom fakultetu.

“Ja sam svoje rekao. Kad dođe vrijeme za to, svi ćete imati izjavu. Je li može tako?”, kratko je novinarima odgovorio Strmota.

‘Jako voli Hrvatsku’

No, zato su njegove kolege bile nešto rječitije. “Mislim da je njegov odlazak gubitak za ministarstvo, za njegov razvoj. Demografski problem se treba rješavati. S druge strane, njegov povratak na katedru će biti dobitak za nas. Imat ćemo fantastičnog profesora opet kod nas”, izjavila je Zdenka Damjanić s katedre za demografiju Ekonomskog fakulteta.

Na ekonomskom fakultetu je studirao i doktorirao, bio je i demonstrator pa znanstveni novak, a sada jedan od omiljenih profesora.

“On je vrlo aktivan, promišlja, nije neki znanstvenik koji je samo gleda u knjige i normalno da je i socijalno biće i da je zainteresiran za Hrvatsku. Jako voli Hrvatsku i zainteresiran je za dobrobit razvoja Hrvatske”, poručuje Damjanić.

Plenkovićev komentar

Strmotinu ostavku pred kamerama komentirao je i premijer Andrej Plenković tijekom presice koju je održao zbog još jedne ostavke, one Ante Ramljaka.

“Odluka državnog tajnika poprilično je bila iznenađujuća. Imali smo vrlo sadržajan sastanak na kojem je bilo 5-6 ministara i stavili na papir što se sve napravilo, a napravilo se više nego što se percipira”, kazao je Plenković pripomenuvši da bi u prvi plan trebalo staviti učinjene stvari, a ne stvarati negativističku atmosferu.