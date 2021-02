BIVŠI DEKAN FILOZOFSKOG: ‘Ako politika da mig, većina u Senatu se skupi bez problema’

Otkriva i zašto neki članovi Senata strahuju od suprotstavljanja Borasu: ‘Financiranje Fakulteta dodatnim sredstvima ovise o volji rektora. Nekada nije bilo tako, no sada se provodi samovolja rektora’

Zbog niza afera koje tresu Sveučilište u Zagrebu pod vodstvom rektora Damira Borasa, dio članova Senata odlučio je skupiti u kritičnu masu koja će zahtjevati njegovu smjenu. Za to je prvo potrebno takvu točku dnevnog reda uvrstiti na sjednicu Senata, a zatim bi ju trebalo prihvatiti 36 od 70 članova. Zasad je smjenu podržalo 30 dekana zagrebačkih fakulteta.

Sastanak Senata bi se trebao održati idući tjedan, a profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Neven Budak kaže kako mu se čini da je situacija na Sveučilištu dozrela za promjene. “Nadam se da će do njih i doći. Do ovoga pomaka je došlo zbog seksualnog uznemiravanja na Sveučilištu”, rekao je za N1.

Mig politike

Prema riječima predsjednika Sveučilišnoga savjeta Luke Burilovića, Savjet će zauzeti jasan stav.

“To je poruka Senatu o tome što se od njih očekuju. Puno dekana poslušni su na upute koje dobiju iz politike, pa je moguće da preporuke iz Savjeta budu i poslušane”, kazao je Neven Budak i dodaje: “Ako politika da mig, mislim da se većina može u Senatu postići bez problema”.

Fuchs je s razlogom oprezan kod komentiranja

No sve se radi neslužbeno, jer ističe, Sveučilište je neovisno, i zato je resorni ministar oprezan kod komentiranja.

„“Postoji autonomija Sveučilišta i Radovan Fuchs je u pravu kada ne želi komentirati, jer politika ne bi trebala utjecati na glasanje Senata. No politika ima utjecaj iz raznih razlog a i bojim se da bez takvog utjecaja odluka neće biti donesena. Ipak, nekoliko članova Senata djeluje po savjesti a ne po političkim uputama”, rekao je Budak koji ističe i priličan problem Borasa i Sveučilišta koje politika mora i formalno adresirati. Saboru nekoliko godina nije podnošeno izvješće o radu, iako se Sveučilište financira iz proračuna, kaže Budak.

Fakulteti koji se suprotstave, riskiraju ozbiljne gubitke

Ističe i kako stvari nisu toliko jednostavne, te da dekani koji bi se suprotstavili Borasu riskiraju mnogo

“Nisam siguran imaju li u Senatu svi svoje jasno mišljenje i čvrste stavove. Zato sam svojedobno dao ostavku u Senatu. No u obranu članova Senata, financiranje Fakulteta dodatnim sredstvima ovise o volji rektora. Nekada nije bilo tako, tijela Sveučilišta donosila su autonomno odluke, poštivale se odluke, no sada se samo provodi samovolja rektora. Zato se dekani ne žele zamjerati, kako ne bi ostali bez potrebnih sredstava za zapošljavanje, projekte…”, rekao je.

Posljedice suprotstavljanja rektoru bile su jasno vidljive na Filozofskom fakultetu.

‘Na Filozofskom dugo čekali napredovanja’

“Na Filozofskom koji se suprotstavljao nekim odlukama rektora, neki su jako dugo čekali na unapređenja, a neki ih još nisu dobili. Dekani se plaše za posljedice, bilo za sebe ili sa svoj Fakultet, ako mu se suprotstave. Ipak, neki fakulteti imaju dovoljno sredstava za samostalno funkcioniranje, pa me čudi da se i oni ne odupru”, kazao je Budak.

Glasanje o bitnim točkama provodi se tajno, a svatko ima pravo glasati kako žele, pojašnjava.

“Studenti imaju velik utjecaj na rad Senata zbog brojnosti članstva. No nisam nikada bio zadovoljan djelovanjem studentskih predstavnika u Senatu. Oni nisu bili na visini zadaće, slijedili su neke druge motive, uglavnom vezane uz njihovu vlastitu korist – no to ne mogu dokazati, tu se radi o mom dojmu”, rekao je Budak.

Pandemija dodatno povećala samovolju

Kazao je kako smatra da je najveći problem u zadnje vrijeme, od kada traje epidemija, način na koji su održavane sjednice Senata.

“Svi smo se suočili s problemima u komunikaciji, svi smo morali prijeći na online. No Sjednice senata su takve da se članovi trebaju mailom izjasniti o točkama dnevnog reda, bez mogućnosti rasprave. Bez diskusije se glasa i nitko ne zna jesu li glasovi prebrojani kako treba”, rekao je Budak.