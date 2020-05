BIVŠI ČLAN O NOVIM LJUDIMA U MOSTU: ‘Dovode ‘kapitalce’ u stranku, a ignoriraju one koji su već tamo’

‘Slušamo da dolaze nova pojačanja u Most. Siguran sam da su kvalitetni ljudi, no problem Mosta se time ne rješava jer ima puno ljudi koji se ne uvažavaju. Ako sam se ja kao bivši ministar se osjetio kao nepotreban, što se onda može reći za druge’, kazao je bivši član Mosta Slaven Dobrović

Bivši ministar zaštite okoliša Slaven Dobrović ovoga je tjedna napustio stranku Most, a na televiziji N1 komentirao je nova kadrovska pojačanja te stranke. Također se osvrnuo i na propale predizborne pregovore Mosta i Domovinskog pokreta Miroslava Škore.

I OVAJ BIVŠI MINISTAR NAPUSTIO JE MOST: ‘Stranka se usko svela na predsjednika i tajnika’

‘Selak Raspudić je dobra u retorici, ali…’

“Slušamo da dolaze nova pojačanja u Most. Siguran sam da su kvalitetni ljudi, no problem Mosta se time ne rješava jer ima puno ljudi koji se ne uvažavaju. Ako sam se ja kao bivši ministar se osjetio kao nepotreban, što se onda može reći za druge. Želim im dobro, da im ovaj klik napravi promjenu da se okrenu ljudima koji su već tamo, a to bogatstvo se ignorira”, rekao je Dobrović.

Među “kapitalcima” koji su došli u Most uoči parlamentarnih izbora je i Marija Selak Raspudić, filozofkinja i bioetičarka, široj javnosti poznaija kao supruga filozofa i kolumniste Nine Raspudića.

“Krivi je to put. Selak Raspudić je snažna u retorici, no za promjenu Hrvatske su potrebni ljudi svih struka. Posebno se to tiče klijentelizma koji je zahvatio sve resore, trebamo sposobne, poštene i stručne. Razvojni put Mosta je nešto drugo nego samo skupljati zvučna imena”, smatra Dobrović.

MOSTOVCI IMAJU NOVI ADUT! PRIDRUŽILA IM SE FILOZOFKINJA KOJU ZNAMO S TV-A: ‘Demokracija u Hrvatskoj je ugrožena’

U posrednim je kontaktima sa Škorinima i Suverenistima

Dobrović smatra da su pregovori s Domovinskim pokretom Miroslava Škore bili od velike važnosti te da njihov nesupjeh znači poraz za Most i Hrvatsku jer se oko tog saveza moglo napraviti mnogo u borbi protiv klijentelizma.

“Ozbiljan pregovarač nije si smio dopustiti da se to dogodi”, rekao je Dobrović na N1.

Što se svoga daljnjeg političkog djelovanja tiče, Dobrović kaže da je po pitanju Mosta “podvukao crtu”.

“Postoji volja i žar kao 2015. godine, tako da svoj politički rad mogu nastaviti, no ništa nije zacrtano. O tome tek razmišljam”, rekao je Dobrović.

Kaže da je posredno kontaktirao s Domovinskim pokretom i Suverenistima, ali da to “ne može nazvati ozbiljnim dogovorima”.

RASPAD SISTEMA U MOSTU? Nakon bivšeg ministra, odlazi još dvoje članova užeg vodstva stranke, a i Strenja Linić odlazi iz politike