BIVŠI BLAGAJNIK O KRAĐAMA U NAPLATNIM KUĆICAMA: ‘Dobio otkaz, ali ne žali, u 20 smjena su mogli dići i po 20.000 kn’

Blagajnici na naplatnim postajama Hrvatskih autocesta od cestarine koju su naplatili vozačima krali su na desetke tisuća kuna. O tome je ispričao bivši blagajnik HAC-a za RTL Danas. ‘Na većoj naplatnoj postaji, kada je promet pojačan preko ljeta, blagajnik je mogao u 20 smjena uzeti po 20 tisuća kuna. Bez problema’, rekao je. Zbog toga je dobio i otkaz, kao i još nekoliko drugih blagajnika koji su na isti način krali. Ispričao je da su blagajnici nabavili prekodirane kartice iz najbliže naplatne postaje. Blagajnik bi vozačima naplatio iznos cestarine propisan za određene naplatne postaje, a prekodiranom karticom bi zatim lažirao da vozač zapravo dolazi sa susjedne postaje.

Tako bi mali iznos, primjerice, pet kuna, stavio u blagajnu, a ostatak zadržao za sebe. Tako su blagajnici novac od cestarina krali godinama, a neki su se zbog toga čak i vraćali s godišnjih odmora. ‘Ljudima se osladio novac. Tako da mu je žao propustiti dvije smjene da netko drugi uzme pare, a on je na moru. On se vrati, odradi to i onda ode ponovno na more’, rekao je bivši blagajnik za RTL. HAC godišnje naplati milijarde kuna od cestarina, a nije obveznik fiskalizacije.