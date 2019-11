BIVŠI BANDIĆEV KURIR OTKRIO KOME JE NOSIO KUVERTE S NOVCEM: ‘To je kao mafija, rekli su mi samo šuti i nosi’

Anonimni svjedok koji je više od desetljeća radio za Grad Zagreb ispričao je detalje svog posla za Novu TV

Muškarac koji je više od jednog desetljeća radio za Grad Zagreb, a čiji identitet nije otkriven zbog straha za sigurnost njegove obitelji, ispričao je za Provjereno Nove TV kako je i kome nosio sumnjive kuverte s novcem. Provjereno je otkrilo kako se radi o ljudima koji su bili predmet USKOK-ove istrage, a imena im se nalaze na dokumentu Ureda za suzbijanje pranja novca i preko čijih su računa prelazile sumnjive milijunske transakcije.

”Ured gradonačelnika me nazvao i rekao da dođem po dostavu. Ja sam došao, preuzeo tu dostavu. Bilo mi je prvo čudno. Dostava koju sam izvršavao dotičnoj osobi, ta osoba je bila u toj prostoriji, a ja sam dostavu vršio na tu adresu kao gdje je njegovo sjedište, te osobe. Objašnjeno mi je bilo: ‘Samo šuti i nosi’. To je bio gospodin Ljubičić”, ispričao je anonimni izvor te dodao “To je sve jedno klupko, kao neka mafija”.

Tada je novac nosio, kako kaže, bivšem šefu zagrebačkog Holdinga, Slobodanu Ljubičiću i to dok je u tom trenutku Ljubičić bio i uredu s gradonačelnikom Zagreba – Milanom Bandićem.

Sumnjive pozajmice

Još 2009. godine Bandiću na žiroračun pola milijuna kuna uplaćuje suradnica Vesna Majer, koja je kasnije postala šefica financija njegove predsjedničke kampanje, a novac je kasnije prema saznanjima ureda za pranje novca došao do Slobodana Ljubičića.

Prema njegovim transakcijama ispada da mu je pozajmice najviše uplaćivala partnerica Ines Krmpot koja je Ljubičiću uplatila od 2008. do 2010. godine pet milijuna kuna, dok je na njezin račun sjelo 15 milijuna kuna pozajmica. Zanimljivo je kako su 2 milijuna oo tih 15 bili pozajmice od Petra Pripuza.

Inače, Petar Pripuz suoptuženik je u aferi Agram kojem su Bandić i Ljubičić, prema USKOK-ovoj optužnici, omogućavali dodjelu poslova s otpadom preko njegove tvrtke CIOS.

Bandić poveznicu kao i pozajmice nije želio komentirati.

Dostave kojima se ne može ući u trag

Anonimni svjedok ispričao je i kako je jednom prilikom išao po novac kod bivšeg saborskog zastupnika i kralja mesa Stjepana Fiolića ne bi li ga kada je tamo došao čekali Bandićev suradnik Miro Laco, Pripuz, Fiolić i još neki nepoznati ljudi. Odmah su mu rekli: “Pazi da ovo ne izgubiš, unutra je novac”. Nije otvarao ni broja već odnio na navedene destinacije od kojih je jedna bila ured Slobodanja Ljubičića.

Sve dostave o kojima svjedoči bivši vozač Grada Zagreba, odvijale su se, tvrdi, tako da im se kasnije ne može ući u trag.

”To je bila kuverta s bijelom internom dostavnicom. To može potpisati bilo tko i u trag se ne može ući. Da je to sve bilo regularno, išlo bi s narančastom dostavnicom putem pošte, putem dostave iz Grada. Pošta kad to pošalje, dotični to preuzme, dostavnica se vrati i svaki trag se može naći u pošti”, kazao je sugovornik Provjerenog.

Glavni akteri ove priče, nisu bili raspoloženi za razgovor te opovrgavaju navedene optužbe.