BIVŠE RADNICE ALGORITMA DRŽAVA IPAK OSTAVILA NA CJEDILU: ‘Posebno me ponizilo ono što nam je na sastanku rekao pomoćnik ministra’

Država ipak neće u potpunosti obeštetiti bivše radnike Algoritma koji su u trenutku stečaja te tvrtke bili na rodiljnom dopustu ili bolovanju. Priopćeno im je to u srijedu na sastanku u Ministarstvu rada u kojem su naveli kako za to ne postoje zakonske mogućnosti.

“Šokirana sam. Imali smo očekivanja i obećanja, strpljivo smo čekali, vjerovali da ćemo biti obeštećeni, a sad ovo”, komentira za Jutarnji list bivša zaposlenica Algoritma Sanja Boban Sotski, koja je u vrijeme otvaranja i zatvaranja stečaja Algoritma, bila na rodiljnom dopustu. Upravo u tom razdoblju sustav ju je zaboravio, kao i još neke njene kolege, te je ostala u poziciji po kojoj nije ni zaposlena ni nezaposlena.

Što joj se dogodilo shvatila je tek četiri mjeseca kasnije kada joj je rodiljni dopust istekao. Ostala je bez zdravstvenog osiguranja te uvidjela da ga ne može dobiti dok god ne vrati rodiljne naknade na koje, kao neosigurana osoba, nije imala pravo i ne podmiri troškove liječnika. Također je uvidjela da nema pravo na naknadu za nezaposlene jer se nije u propisanom roku prijavila na burzu (iako nikad nije dobila otkaz!), ali da joj poslodavac nije ispunio ni druge obveze.

Pavićeva lažna obećanja

Nije ona jedina, sustav je u međuvremenu otkrio kako radnika poput nje u Hrvatskoj ima 250. Tada im je Vlada obećala riješiti problem te “oprostila” dugove HZZO-u, a ministar Marko Pavić je istaknuo kako će se iznaći cjelovito rješenje. A onda im je prošli tjedan stigao poziv za sastanak na kojem se ministar Pavić nije pojavio niti se više zaposlenicima javio na telefon i poruke.

Na sastanak su došli predstavnici Ministarstva i drugih institucija, koji su im priopćili da nema mogućnosti da im se isplate otpremnine i naknade za nezaposlene jer su se propustili javiti u zakonskim rokovima, da je “sustav takav, a njihova uloga štititi sustav”, da im je “žao, ali našli ste se u vakuumu”…

Poniženje pomoćnika ministra

Sanja priča kako je od listopada bez primanja i da joj je ovo stvorilo veliki problem. “Posebno me ponizilo kad mi je na sastanku pomoćnik ministra izvadio nekakav izračun i rekao da sam ja ostala dužna HZZO-u 38.000 kuna i da mi je taj dug oprošten te da bih, u suprotnom, da sam primila naknadu za nezaposlene, što bi iznosilo oko 19.000 kuna, te otpreminu od AORT-e u visini od ukupno oko 5000 kuna, u konačnici ja njima bila dužna još 14.000 kuna. To me stvarno povrijedilo, jer nisam kriva ni za kakav dug, a ovi izračuni su smiješni”, kaže ona dodajući kako su im na kraju naveli da će zapisnik sastanka poslati u Ministasrtvo demografije kako bi vidjeli mogu li im osmisliti “neki model socijalne pomoći”.

Istovremeno, u Ministarstvu demografije navode kako o tome ništa ne znaju.