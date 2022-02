Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt i bivša ministrica obrane Željka Antunović za N1 su komentirale odnos Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića. Škare Ožbolt smatra da u suštini imaju isti cilj u BiH.

"Način komuniciranja postao je tema i u EP-u, EK-u… Otvorite njemačke, ruske novine, u tekstovima su Zoran Milanović i Andrej Plenković. Nepotrebno je to dignuto na višu razinu. Njihov cilj je zajednički, a način kako će doći do cilja nikad nije isti i oni se do cilja poubijaju, narod pada u nesvijest… Pogledajte u Bosni, njih dvojica imaju isti cilj, a način kako komuniciraju po pitanju Bosne je strašan", rekla je Škare Ožbolt i dodala: "Metode kako doći do tog cilja su katastrofa, kao Shrek i magare. Otprilike na toj razini. Strašno", kazala je Škare Ožbolt.

'Krajnje neprihvatljivo i zaslužuje svaku osudu'

Željka Antunović, pak, smatra kako je ovo sve došlo do faze koja je krajnje neprihvatljiva i zaslužuje svaku osudu.

"Mi kao građani ove zemlje, može nam to u nekoj situaciji biti smiješno, ali moramo uzeti u obzir da je riječ o dvojici najviših političkih dužnosnika, dvojici koji upravljaju ovom zemljom ili predstavljaju ovu zemlju u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Riječ je o ljudima koji bi trebali čuvati političku stabilnost ove zemlje, stabilnost institucija, a među njima se događa nešto što ima potpuno suprotne efekte. Ne znam kako će iz toga izaći, ali mi imamo čitav niz problema koji nemaju direktnu vezu s ovim strašnim izjavama, uvredama, bahaćenjem, prostačenjem, omalovažavanjem… koji se ne rješavaju. Često se govori da se u tim sukobima otvaraju neke prave teme. Ja mislim da se one otvaraju samo u smislu potrebe isticanja jednog ili drugog čelnika. Nijedna prava druga tema se nije otvorila", kazala je Željka Antunović.

Dodaje kako ona nije čula da bilo tko spominje u kakvoj su situaciji svi oni koji žele investirati osim ako nisu pod posebnim tretmanom Vlade.

"Svi ostali, domaći, a naročito strani, okreću leđa ovoj zemlji. A bez novih ulaganja neće biti ničega. Sve se niti u jednoj sekundi nije našlo u fokusu javnosti zbog sukoba na najvišoj razini", rekla je Antunović.

'Ponižavanje i ismijavanje svakoga'

Ona jasno osuđuje komunikaciju i Milanovića i Plenkovića.

"Bez ikakvog promišljanja osuđujem ovakvu javnu komunikaciju na samom vrhu hrvatske države. Bilo kakvo ponižavanje na osobnoj razini, ponižavanje ljudi u okviru Vlade, ismijavanje i ponižavanje svakoga tko se slučajno nađe na putu, bio to pulmolog ili europarlamentarac, svi dobiju svoju porciju bezobrazluka, uvreda i ponižavanja. S druge strane, ne mogu prihvatiti bahato ponašanje, ne mogu prihvatiti slanje poruka medijima, prijetnje medijima, tu nema te vrste bezobrazluka, ali isto tako neprihvatljivog ponašanja u cjelini", rekla je Antunović i dodala: "O Bradleyjima smo slušali mjesec dana, kako je to super, kako su Amerikanci najvažniji partneri, a da Vlada to opstruira. Na kraju se dogodi da Vlada ne opstruira. I dalje padaju teške riječi, a Bradleyji su kupljeni."