BIVŠA ZATVORSKA CIMERICA SMILJANE SRNEC: ‘Bile smo kao prijateljice. Ljudi joj u zatvoru dovikuju joj da će završiti u škrinji, uzrujana je’

Prema Patricijinoj priči, neke cimerice su prezirale Smiljanu i zato ju je jedna polila vrućom kavom

Smiljana Srnec osuđena je na 15 godina zatvora zbog ubojstva svoje sestre Jasmine Dominić. Slučaj iz Palovca koji je potresao Hrvatsku kada je 2019. godine u obiteljskoj kući pronađen leš u škrinji za zamrzavanje i dalje privlači pažnju javnosti. Smiljana je prije godinu i pol završila iza rešetaka, kako izgledaju njezini dani u varaždinskom zatvoru ispričala je za Jutarnji list njezina bivša cimerica Patricija Jelenečki.

Ta mlada Varaždinka optužena je za prijevaru i u zatvoru je provela tri mjeseca. Početkom ljeta 2019. godine Patriciju su doveli u ćeliju broj 13 gdje je upoznala Smiljanu. Ona je spavala na krevetu na kad točno iznad nje. Patricija je iz pritvora kratko izašla u listopadu i vratila se u studenom te tamo ostala do kraja siječnja 2020. Djevojka je sa Smiljanom u ćeliji provela 177 dana.

Točnije, bile su zajedno u ćelijama jer su ih promijenile tri – prvo su bile u šesterokrevetnoj sobi, potom su preseljene u trokrevetnu i na koncu i dvokrevetnu, koja im je bila najdraža. Dok nisu dospjele u ćeliju s dva kreveta, Patricija i Smiljana su se s nekim cimericama slagale više, s drugima manje, no cijelo vrijeme su se njih dvije držale zajedno. “Prema meni se ponašala kao neka prijateljica”, govori Patricija.

Neke zatvorenice su prezirale Smiljanu

Patricija tvrdi da je Smiljanina obitelj redovito dolazila njoj u zatvorsku posjetu i da bi se ona nakon toga u ćeliju vraćala zadovoljna, ali tužna jer ne može biti s njima. Nakon što su Smiljana i Patricija ostale same u ćeliji, Smiljana se otvorila i opustila te se više nije bojala da će joj cimerica iz čistog mira proliti kavu po glavi. Prema Patricijinoj priči, neke cimerice su prezirale Smiljanu i zato ju je jedna polila vrućom kavom. Patricija govori da Smiljana na to nije reagirala iako joj se talog vruće kave cijedio niz zatiljak na vrat pa po leđima kojima se širilo crvenilo. Govori da je nakon toga otišla u kupaonicu.

“Jednako je mirna bila i kad bi joj za vrijeme šetnje zatvorskim dvorištem, iz muškog dijela zatvora kroz prozor vikali ‘ubojico’, ‘ideš u frižider’. Nije dizala glavu. Ponekad bi tako spuštene glave, stisnula zube i nastavila šetati. Smiljana baš i nije često izlazila u šetnju. Umjesto izlaska radije je čitala knjige iz zatvorske knjižnice. Lagane ljubavne romane. Pročitale bismo istu knjigu i zatim je komentirale”, ispričala je Varaždinka za Jutarnji list.

Inače, zatvor u Varaždinu podijeljen je na muški i ženski istražni zatvor i na muški zatvor za osuđenike koji trebaju odslužiti kraće zatvorske kazne. Zgrada se nalazi u samom centru grada te se kroz prozor ćelija zatvorenicima koji šetaju može dovikivati.

Bivša cimerica: ‘Ja o njezinom slučaju ne znam ništa, drugi su mislili da je kriva’

Bivša Smiljanina cimerica govori da su u ćeliji znale gledati i filmove i serije, poput turskih sapunica. Ispričala je da im u toj ćeliji nije bilo baš ugodno. Tvrdi da ona o slučaju Smiljane Srnec ne zna ništa i da je ona ponavljala da nije kriva. Drufe pritvorenice su, govori Patricija, bile uvjerene da je upravo Smiljana ubila svoju sestru Jasminu. Ćeliju su prvo dijelile sa ženom optuženom za razbojstvo, s Ksenijom Topolovčan koja je kasnije osuđena za ubojstvo supruga, ženom koja je sudionica obiteljskog naselja i ženom koja je u romskom naselju nožem napala socijalnu radnicu.

Jednu večer pravosudni policajci odveli su cimericu optuženu za razbojstvo u ambulantu jer se žalila da joj je loše. Vratila se nakon 45 minuta, a cimerice su bile uvjerene da je regrutirana u “cinkera”. Patricija govori da šefovi zatvorskog osiguranja ne skrivaju da zbog bolje kontrole regrutiraju zatvorenike. Ubrzo nakon toga su Nuša Bunić, djevojka osuđena za ubojstvo bivšeg dečka Nikole Tureka, i njezina cimerica bile kažnjene stegovnim postupkom zbog navodnog razgovora s kuharom kroz prozor ćelije.

“Znale smo tko su cinkeri, jer u zatvoru se ‘uvijek sve sazna’. Nas smo se dvije zato nekako držale po strani”, govori Patricija. Dodaje da Smiljana nije problematična zatvorenica i da radi što joj se kaže te da bez prigovora poštuje pravila.

Smiljana tvrdi da joj je pronalazak sestrinog ubojice cilj kada izađe iz zatvora

Od tableta, Smiljana u zatvoru pije tablete za tlak i diuretik, no prije suda, a ponekad i po povratku, potrebna joj je tableta za smirenje. Patricija prepričava da je Smiljani bilo najteže u danima prije suđenja jer bi tada postajala napeta. Patricija kaže da bi se Smiljana tada nasmijala tek njezinom glupiranju kada bi ju pokušavala oraspoložiti. Kada se Smiljana prisilila pročitati sudske zapisnike, nije prestajala sa čitanjem te bi prebirala po njima i radila si bilješke za ročište.

“Mučila se zašto nije rekla ovo ili ono na raspravi, zašto svjedoku nije postavljeno neko pitanje… O svojoj optužnici nije razgovarala. Samo je neprestano ponavljala da ona nije ubila svoju sestru. Govorila je da joj je pronalazak sestrinog ubojice jedina misija po izlasku iz zatvora. Uvjeravala me da nije ubila sestru. Ona je govorila da ima neke ideje, ali javno o njima nije govorila. Možda čak i zna tko je, ali štiti tu osobu i nikad je neće odati pa makar ona ostala cijeli život u zatvoru. To je moje mišljenje”, priča Patricija za Jutarnji list.

‘Mučilo ju je što ju djeca moraju gledati na tv-u u lisičinama’

Bivša cimerica Smiljane Srnec govori da Smiljani jako teško padaju novinari s fotoaparatima koji su je dočekivali u uličici kada je išla na ročište u susjednu zgradu Županijskog suda.

Nije voljela škljocanje aparata zbog maloljetnih kćeri koje će je s lisičinama na rukava gledati na televiziji baš kao i njihovi školski prijatelji. To ju je mučilo. Vidi se to na osobi”, kaže Patricija koja dodaje da svakog jutra u zatvoru dobivaju novine. Nepoželjni tekstovi se izrezuju, a ako cenzorima promakne, onda Smiljana pročita što se o njoj piše.

“Zbog tih tekstova je najčešće plakala. Pazite, mediji su pisali da je ona ubojica. Da nema sumnje da je ona ubila svoju sestru. No, kad je pročitala izjavu jedne od cimerica da joj je ‘Smiljana rekla kako je Jasmina dobila kaj je zaslužila’, ostala je u šoku. To je bio jedini put da sam je vidjela takvu. Ogorčenu, ljutu i u nevjerici. Uvjerene smo da je tu izjavu novinaru dala zatvorenica koja je Smiljanu zalila kavom. Ona je nju baš imala na piku. Zagorčavala joj je život u zatvoru iako za to nije imala osobni razlog”, govori Patricija.

Nakon saslušanja na sudu, Patricija je u veljači ove godine izašla iz zatvora. Za Jutarnji list kaže da se od tada nije vidjela sa Smiljanom.