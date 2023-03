Svako malo Hrvatska izgubi jednu presudu na Europskom sudu za ljudska prava. Bivša zatvorenica dvije godine bila je u požeškom zatvoru. U sobi ih je bilo 20, a 17 kreveta. Svoju priču ispričala je za RTL Danas.

"Znači prvo te skinu do gola, onda ti uzmu sve stvari, i na odjel, u jednu isto posebnu prostoriju bez grijanja. Gore pada žbuka sa stropova. Kad se sjetim šta sam prošla, hvala ne", rekla je.

U posljednjih pet godina zbog loših uvjeta, Europski sud za ljudska prava Hrvatskoj je dosudio gotovo 70 tisuća eura. U ovom trenutku je još osam postupaka u tijeku. U zadnjem slučaju rečeno je da se tužiti može i prije nego se iscrpi sve u Hrvatskoj.

Od 2009. nije ništa učinjeno

Odvjetnica Lidija Horvat dobila je već 20-tak tužbi zbog uvjeta u zatvorima. Kaže kako je najgore što se posljednjih godina malo toga promijenilo, a pogotovo u Remetincu gdje puca po šavovima.

"Ja ne mogu razumjeti da od 2009. kada je bila ona odluka Ustavnog suda da se ima odijeliti sanitarni čvor koji je većinom slučaja čučavac od dijela gdje se jede - to je sve u istoj sobi, da to od tada nije učinjeno, to mi je nevjerojatno", govori odvjetnica Lidija Horvat.

Nakon potresa je zatvoren sisački zatvor. Jednu zgradu u Glini su morali srušiti, a ogromne štete nakon tuče bile su i u Požegi, koja je nedavno adaptirana.

"Ono što mi svakodnevno radimo je procjena rizika. Gledamo da što više ljudi koji ne moraju nužno biti u zatvorenim uvjetima budu premješteni u blaže uvjete", priča Zvonimir Penić, p.o. ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

'Preporučam svima da pokrenu tužbu'

Rasterećenju bi trebao doprinijeti i elektronski nadzor koji će uskoro zaživjeti i za istražne zatvorenike jer mnogo kriminala donio je sada i Schengen.

"Tu smo na migracijskoj ruti, mi smo vam neki dan razgovarali - mi imamo u jednom malom kaznenom tijelu na 50tak zatvorenika imamo 13 različitih nacionalnosti. Znači ljudi se time intenzivno bave, tako da to je nešto s čime se moramo nositi intenzivno", objašnjava Penić.

"Grdo mi je bilo to kaj su ih skidali. I posjetu i djecu i sve. Stvarno su prava ugrožena i preporučujem svima tko god može da pokrene tužbu", rekla je bivša zatvorenica.