BIVŠA ŠEFICA DIPLOMACIJE OŠTRO KRITIZIRALA ANDREJA PLENKOVIĆA: ‘To je sramota za njega. Pa on pili granu na kojoj sjedi’

‘To što tamo nisu bili ni predsjednica ni premijer je sramota za njih, nije sramota za Rijeku. Malo je sramota za Hrvatsku, jer oni obnašaju funkcije koje predstavljaju zemlju, i bilo bi dobro da su bili tamo, pogotovo premijer’, kazala je bivša šefica diplomacije Vesna Pusić

Činjenicu da na svečanosti kojom je Rijeka postala Europska prijestolnica kulture u 2020. godini nisu došli ni premijer Andrej Plenković ni još uvijek aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, bivša ministrica vanjskih poslova i saborska zastupnica GLAS-a Vesna Pusić smatra sramotnom.

“Rijeka nas je sve učinila ponosnima. Treba pogledati svjetske medije koji su pisali o tome, jedan članak govori da bi Hrvatska mogla biti prva istočnoeuropska zemlja koja se oduprla desničarskom populizmu – iz njihovih usta u božje uši. Mislim da još nismo tamo, ali svakako je to izazvalo globalno pozitivne reakcije, neusporedivo više od bilo čega drugog vezano za predsjedanjem Vijećem EU-a. To nam je apsolutno osvjetlilo obraz kao normalnoj zemlji i kao modernoj zemlji i zemlji koja zna kombinirati tradiciju i moderno, koja zna što je umjetnost”, kazala je Pusić na N1 televiziji.

‘Nije doveden da se ulizuje ekstremnoj desnici’

“To što tamo nisu bili ni predsjednica ni premijer je sramota za njih, nije sramota za Rijeku. Malo je sramota za Hrvatsku, jer oni obnašaju funkcije koje predstavljaju zemlju, i bilo bi dobro da su bili tamo, pogotovo premijer, jer je predsjednica na odlasku, da pokaže da je i to nešto što je Hrvatska. Time što nije bio tamo, Andrej Plenković pili granu na kojoj sjedi. On nije na čelno mjesto HDZ-a doveden od pametnijih ljudi iz HDZ-a zato da se ulizuje ekstremnoj desnici, nego zato da pokaže da HDZ može i neki centar. Bez toga u Hrvatskoj ne možete pobijediti na izborima, čega su očito ljudi u HDZ-u bili svjesni, a on sve vrijeme bježi od tog dijela biračkog tijela, a to se u Hrvatskoj uvijek pokazalo pogubnim”, rekla je Pusić.

Plenković prosuđuje što mu donosi podršku u HDZ-u

Na pitanje je li motiv Plenkovićevog nedolaska u Rijeku bio taj da ga se ondje ne vidi sa zvijezdom petokrakom (koja je kao instalacija postavljena na jedan riječki neboder), Pusić kaže kako bi se napokon trebalo suočiti s vlastitom poviješću.

“To je normalno suočavanje s vlastitom poviješću i stvarno bi već jedanput trebalo prestati s takvim vrstama gluposti, da se praviš da su se svi rodili devedesete”, ustvrdila je.

Dodala je da je jasno da se sve gleda kroz prizmu izbora u HDZ-u.

“Naravno da se sve interpretira kroz izbore u HDZ-u. Meni je dvojbena Plenkovićeva prosudba o tome što mu donosi podršku u HDZ-u. On se ne može natjecati ni sa Stierom, ni sa Karamarkom u tome tko je desniji. Oni su desniji. On tu činjenicu da su oni desniji treba pretvoriti u svoju prednost, a ne utrpati se u taj jedan segment HDZ-a koji možda može pobijediti u HDZ-u, ali sigurno ne može pobijediti na parlamentarnim izborima”, rekla je Pusić na N1 televiziji.

