U nedjelju popodne u Ateni je sudac istrage donio odluku da se 41 pripadnik BBB-a, uhićeni nakon navijačkh nereda i ubojstva navijača AEK-a, uputi u istražni zatvor. Istodobno, njihov grčki odvjetnik tvrdi da je ubojica navijača AEK-a možda na slobodi, ali i da policija ima snimku ubojstva. Među privedenima pred istražnog suca je i najmlađi iz skupine, 18-godišnjak i dijabetičar kojemu je sinoć pozlilo, javlja RTL Danas.

"Sin je završio u bolnici. Zvali su iz veleposlanstva, kažu ima trovanje želuca i zasad je situacija dobra", rekao je otac uhićenog BBB-ovca.

Grci ignorirali ministra Malenicu

Obitelji uhićenih u kontaktu su s nadležnim hrvatskim ministarstvima i traže da se njihovim sinovima omogući pravično suđenje.

"Apelirao sam prema grčkom kolegi da im se osigura maksimalna sigurnost, ono što mi kao standard imamo - da isti državljani budu u istom zatvoru", rekao je mnistar pravosuđa Ivan Malenica.

Sudeći po vijestima iz Atene, Grci su ga ignorirali. No, postoji i mogućnost da Hrvatska traži preuzimanje slučaja, ali ministar Malenica kaže da se zasad o tome nije razgovaralo. On je, pak, spreman otići i u Grčku, a u Hrvatsku na konzultacije stiže grčki odvjetnik uhićenih Hrvata Vassilis Noulezas. On tvrdi da grčka policija ima snimku ubojstva 29-godišnjaka, da je ubojica visok i krupan, ali mu se ne vidi lice.

Grčki odvjetnik: 'Puno je grešaka'

Problem je kaže što policija nije uhitila AEK-ove navijače, koji su isto sudjelovali u sukobu.

"Puno je nepravde, puno grešaka", kaže Noulezas.

Budući da je svim uhićenima određen istražni zatvor i da će biti razmješteni u više zatvora, odvjetnici strahuju od moguće osvete drugih zatvorenika.

Želeći saznati kako izgledaju grčki zatvor, RTL Danas kontaktirao je kriminalku, bivšu pripadnicu kriminalne skupine Pink Panther, Oliveru Ćirković koja je u grčkim zatvorima provela osam godina.

"To što je Grčka u EU, da se hrvatski narod ne nada da je to Europska unija. Sve ide usporeno, istraga jako sporo i aljkavo. I da se ne nadaju pretjerano, na grčkim sudovima lako možeš biti osuđen bez dokaza, a na drugom sudu postoji šansa da kazne padnu", kazala je Ćirković ekskluzivno za RTL Danas.

Robijašica iz Grčke: 'Trajat će do beskonačnosti'

Iskusna zatvorenica imala je i nmalo ohrabrujuću poruku roditeljima pritvorenih.

"Neka se naoružaju strpljenjem jer ovo još nije ni počelo. Trajat će do beskonačnosti. Oni svojoj djeci ne mogu pomoći nikako osim financijski, da imaju novac, što više novca unutra, onda će lakše preživjeti i pritvor i zatvor", poručuje Ćirković.

Inače, nitko od uhićenih pripadnika BBB-a nije priznao ubojstvo, već samo sudjelovanje u tučnjavi. Tereti ih se za četiri kaznena djela i sedam prekršaja. Kod jednog Hrvata i Albanca su nađeni krvavi noževi na sklapanje, ali policija nije potvrdila da su to noževi kojima je počinjeno ubojstvo.

'Svi su znali što će se dogoditi, osim policije'

Što se točno dogodilo tog ponedjeljka oko 22 sata, još nije posve jasno. Zna se da je oko oko 150 huligana, BBB-ovaca, okružilo grčke i da je zappočelo udaranje palicama, bacanje kamenja i baklji. Bad Blue Boysima su pomagali navijači Panathinaikosa, a BBB-ovci tvrde da oni noževe nikad ne koriste.

U Atenu su došli automobilima preko Crne Gore i Albanije. Uočila ih je hrvatska policija i javila Grcima, a crnogorska policija dostavila Grcima i registracijske oznake 21 vozila. No ovi te dokumente nisu ni otvorili, što je razbjesnilo grčku javnost pa je slijedila smjena sedam policijskih dužnosnika.

"Srpski turisti su došli iz centra Atene vidjeti što će se dogoditi. I oni su znali. Svi su znali, osim policije", rekao je jedan Atenjanin.

POGLEDAJTE VIDEO: Zatvori u Grčkoj su na lošem glasu