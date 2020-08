BIVŠA PREMIJERKA UPOZORAVA NA MOGUĆE TUŽBE: ‘Bizarno je većinu krivnje svaljivati na noćne klubove. Strah me onoga što dolazi…’

Jadranka Kosor tvrdi da se trebalo promišljenije raditi na tome za koga se otvara ulazak u Hrvatsku: ‘Malo je bizarno danas većinu krivnje svaljivati na noćne klubove’

Bivša premijerka Jadranka Kosor rekla je za N1 kako smatra da je dobro da je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade rekao da je otvaranje prema turizmu bila politička odluka.

“Dobro je da je Plenković to jasno rekao budući da je krajem svibnja jasno rekao da je Vlada pobijedila Covid. Nije govorio niti o prvom ni o drugom valu, nego da je ova Vlada svladala Covid, no to je bilo prije izbora. Ta izjava se može primijeniti i na sadašnju situaciju. Politička odluka da se prije svih otvorimo zbog sezone razumljiva je u očekivanju boljih rezultata, ali mislim da se trebalo promišljenije i sustavnije raditi na tome tko i kada i za koga otvara taj prostor ulaska u Hrvatsku”, smatra Kosor.

Dodala je kako se čuje da se u Hrvatskoj odmaraju i turisti iz SAD-a i Brazila gdje gori epidemija. “Svugdje epidemija bukti, ona nije savladana. Pojedine odluke stožera i pojedinačna ponašanja nekih članova pridonijeli su tome da je nakon te izjave premijera dio građana to doslovno shvatio. I vidjeli smo i viđamo ponašanje mnogih koji su došli na odmor, mislim i na strane i domaće turiste, da ne poštuju epidemiološke mjere i da nitko osobito ne reagira jer se očekuje da se državna blagajna što je moguće više napuni.”

Moguće tužbe?

Kosor je mišljenja da je od početka krize trebalo razmišljati o jeseni te da su i Nacionalni stožer civilne zaštite i Vlada morali čvršće, jasnije i preciznije odrediti mjere koje nas čekaju. Misli i da je Sabor trebao odrediti zakonodavni okvir za Stožer.

Za turiste iz rizičnih zemalja, tvrdi Kosor, trebalo je tražiti testiranje ili primijeniti neku drugu mjeru zaštite te je, ističe, trebalo postaviti čvrsti okvir zbog mogućnosti sprečavanja mogućih tužbi koje su izvjesne zbog onih koji su izubili radna mjesta.

“Malo je bizarno danas većinu krivnje svaljivati na noćne klubove. Ministar zdravstva preporuča mladima da se po povratku na kontinent manje druže. Ove gužve, nezadovoljstvo građana koji moraju putovati, pokazale su da ni taj sustav nismo do kraja dobro organizirali. Strah me svega onoga što dolazi i htjela bih tu naglasiti sve što radi ministar zdravstva mi svi gledamo i prema tome se ravnamo.

Ako se on fotografira sa skupinom ljudi od kojih su neki bili potencijalno među zaraženima, mi to onda prevodimo da se smije i nije opasno. Ako ministar ljubi ruku nekoj gospođi, onda to prevodimo da više nije opasno dirati se. To su poruke koje političari šalju svaki dan. Jučer smo vidjeli premijera s velikom skupinom ljudi zbijenih iza njega, na otvorenom, svejedno, ali nema distance. I zato zapravo nema distance nigdje. Političari uvijek moraju slati jasne poruke, i u privatnom životu, o pravilima kojih se moramo držati”, upozorava Kosor.

Decentralizacija nije dobra

Kosor je komentirala i početak školske godine rekavši da izjave ministra Radovana Fuchsa i premijera Plenkovića pokazuju da se očito nisu dobro uskladili i nisu dovoljno jasno iskristalizirali poruke javnosti. Smatra i da se kasnilo s osnivanjem povjerenstva, a pita se kako ćemo organizirati zdravstveni sustav ako se spoje gripa i Covid, ako bude veći broj teško bolesnih što svi epidemilozi govore.

“Zato treba okupljati sve snage, znanstvenike, uključiti Đikića, a ne mu slati poruke da je lako biti general poslije bitke… Znanstvenicima treba ostaviti puni prostor da predlažu mjere koje u zdravstvenom sustavu treba donositi, a političke odluke su nešto drugo”, rekla je bivša premijerka za N1.

Zaključila je da decentralizacija donošenja odluka nije dobra: “Bilo kakvo decentraliziranje u borbi protiv virusa nije dobro, pogotovo ostaviti ogroman prostor za odlučivanje profesorima i roditeljima i stavljati njima na leđa te odluke, to nije dopustivo. U Saboru odmah na početku treba ponovno staviti na dnevni red taj zakonski okvir i donijeti jedinstvene mjere u svim situacijama za cijelu državu. Nacionalni stožer mora vratiti autoritet, dati precizne upute jer i najbanalnije mjere se ne poštuju.”

