Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković ovog tjedna kreću u pregovore o imenovanju veleposlanika. Ova inicijativa dolazi nakon što je zbog njihovih sukoba, u hrvatskoj diplomaciji po svijetu čak 70 posto mjesta ispražnjeno ili je mandat veleposlanicima, konzulima i generalnim konzulima završio.

Komentirajući tu situaciju, bivša premijerka i bivša šefica HDZ-a, Jadranka Kosor je za N1 naglasila važnost usklađene vanjske politike te je spomenula da je Ustavom definirano da vanjsku politiku zajednički oblikuju Vlada i predsjednik Republike Hrvatske. Također, ona je naglasila da je dosad bila uobičajena praksa da se predsjednik Republike Hrvatske sastaje s članom Vlade kako bi zajedno raspravili o imenima veleposlanika te da su za odabir kandidata najvažniji kriteriji: iskustvo, ugled, obrazovanje i razumijevanje situacije u koju će se uputiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Koja je vanjska politika Republike Hrvatske u mnogim pitanjima? Dakle, o tome se radi. Dok mi nemamo usuglašenu vanjsku politiku, čini mi da je sada, pri kraju mandata predsjednika i premijera, gotovo izlišno ići u taj posao. Možda bi sada, zbog interesa zemlje, bilo najbolje pričekati izbore. Pretpostavljam da bi se nakon toga moglo dogoditi da neka druga Vlada ili isti i drugi predsjednik budu mogli usuglasiti vanjsku politiku”, rekla je bivša premijerka.

O 'Oluji'

Nastavno na neusuglašenost predsjednika i Vlade u mnogim pitanjima, Kosor se iznova osvrnula i na rukovanje predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića na proslavi 'Oluje'. Ona smatra da je bilo ponižavajuće što su mediji toliko pažnje posvetili njihovu susretu i razgovoru. Upozorava da je Dan pobjede, prema njoj najveći hrvatski praznik, ostao u sjeni tog događaja.

“U sjeni je prošla i činjenica da proslavi Dana pobjede, najvećeg našeg praznika, nisu nazočili predstavnici koalicijskog SDSS-a, da nije došla potpredsjednica hrvatske Vlade iz SDSS-a i da i dalje oko ‘Oluje’ i proslave ‘Oluje’ postoje dva različita politička stajališta u istoj Vladi“, kritizirala je Kosor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Jadranka Kosor o novoj knjizi, šefu VSOA-e, aferi s plinom: 'Ništa nije riješeno. Plenković kupuje vrijeme'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Afera 'plin za cent'

Osvrnula se i na aferu “plin za cent”, za koju smatra da će postupno izblijedjeti s političke scene. Međutim, smatra da bi za Vladu bilo korisno i politički očekivano da se jasno stavi do znanja je li takvo ponašanje prihvatljivo budući da je HEP u državnom vlasništvu.

“Što se tiče čelnika HEP-a, na stranu afera ‘plin za cent’, činjenica je da je kao čelnik HEP-a, firme u državnom vlasništvu, on bespravni graditelj i da on zbog toga još uvijek nije povukao nijednu konzekvencu. To je jednostavno neobjašnjivo. Da se to dogodilo u mom mandatu i da je otkriveno da je bespravno gradio, jer mora biti primjer građanima u slijeđenju zakona, ne bi sljedeći dan više bio na toj funkciji”, tvrdi Kosor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Konsenzus oko huligana

“Mislim da se tamo primjenjuje rigorozno zakon, barem na Hrvate. Tu konzularno apsolutno treba pomoći, pogotovo što se radi o mlađim punoljetnicima i činjenici da nisu svi jednako krivi”, kazala je komentirajući situaciju s pritvorenim navijačima.

Primijetila je i da je to jedna od rijetkih tema oko kojih se predsjednik i premijer poprilično uskladili.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“Tu su kao dva brata rođena, zapravo oko tretiranja huliganizma. Mislim da ćemo se kao država jako teško boriti protiv navijačkog huliganizma, koji često puta eskalira. Zapravo nikako se nećemo moći boriti”, zaključila je Kosor.