Bivša premijerka i bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor objavila je na Twitteru selifie i otkrila kako je na putu kuće gdje će čitati nove vijesti o aferi "smradex", odnosno o detaljima razmjena poruka između bivše ministrice europskih fondova, Gabrijele Žalac, i nekadašnje državne tajnice Josipe Rimac te čuvenom "AP-u".

"Nijanse plave i crne u sumrak. Samo pozdrav. Pa natrag kući i čitanje o smradexima", napisala je Kosor.

Podsjetimo, o 'smradex' aferi govorio je šef SDP-a Peđa Grbin. Poručio je da od Andreja Plenkovića i HDZ-a očekuje da daju jasne odgovore javnosti što se događalo u aferi Softver, a smatra i da bi DORH i policija trebali pozvati premijera na obavijesni razgovor jer je, kaže, jasno koja je njegova uloga u toj priči.

„Ne mogu se oteti dojmu da inicijali AP u ovoj 'smradex' aferi imaju veze s time. Očekujem dodatni angažman DORH-a i policije da se stvar raščiste jer je iz poruka vidljivo da je 'AP ili bio potpuno nesposoban da vidi što mu se događa iza leđa ili je u to bio uključen, trećeg odgovora nema i to se mora istražiti', kazao je na pitanje treba li Plenkovića pozvati na obavijesni razgovor u aferi Softver. Ako DORH i policija ne postupe na taj način, oni će morati hrvatskim građanima podnijeti raport zašto to nisu napravili”, kazao je čelnik SDP-a.