Bivša premijerka Jadranka Kosor za RTL Danas govorila je o aferama u HDZ-u, kao i najnovijem uhićenju jednog od ministra Vlade Andreja Plenkovića, Darka Horvata.

Upravo je Kosor bila u vrhu izvršne vlasti kada je uhićen Ivo Sanader.

"Ne mislim da se radi o Pandorinoj kutiji, ja mislim da se radi, već se u to vrijeme radilo o otvorenoj, iskrenoj i u svoj punini snažnoj borbi protiv korupcije i kriminala i davanje snažne potpore institucijama kao što su DORH i USKOK, naravno i policija, da rade svoj posao u skladu sa zakonom. Mi smo 2010. u jeku pregovora za ulazak u EU, promijenili i Ustav RH, upravo kako bismo ojačali neovisne institucije“, kazala je Kosor za RTL Danas.

Upitana smatra li da u to vrijeme nije bilo pritisaka prema pravosudnim institucijama te se zbog toga sve i događala, odgovorila je da je tadašnja njena Vlada davala "snažnu potporu borbi protiv korupcije", kao i "borbi za vladavinu prava i pravnu državu".

"Niti ja, a i nitko 'moj', da tako kažem, nismo davali naloge DORH-u da nešto radi ili da nešto ne bi smio“, poručila je.

O Plenkovićevoj konferenciji za novinare

Osvrnula se i na konferenciju za novinare premijera Andreja Plenkovića. "Mislim da je svatko tko se nađe u takvoj situaciji, dakle predsjednika vlade kojem uhićuju ministra i to ne bilo kojeg ministra, nego nekog tko je zadužen za tako važne poslove, da je iznenađen i šokiran i da može emotivno reagirati, ali mislim da svatko tko je na vlasti i vodi državu, mora voditi računa kako će se njegove izjave interpretirati u javnosti. Pogotovo vezano uz činjenicu da su i neki prijašnji ministri iz prijašnje Vlade, u vrlo teškim i velikim pravosudnim problemima. To je svakako bila poruka koja se u većem dijelu javnosti može na taj način tumačiti. Vidjeli smo to i po činjenici da je odmah, iako to često ne viđamo, došao odgovor iz državnog odvjetništva o tome što će činiti glavna državna odvjetnica“, kazala je Kosor.

Odgovarajući na pitanje može li taj pritisak imati negativne posljedice na pravosuđe, Kosor je kazala da će uvijek u izvršnoj vlasti biti onih koji su manje-više nezadovoljni ako te istrage idu.

"Opet govorim općenito, prema 'našima', ne prema 'vašima'. Mislim da taj kriterij uvijek treba zaboraviti jer u borbi za vladavinu prava i pravnu državu nema 'naših' i 'vaših', nego ima ili iskrene borbe ili je nema“, izjavila je Kosor.

Horvat je 15. ministar koji odlazi iz Vlade Andreja Plenkovića, a oporba traži opoziv Vlade.

'Plenković mora biti oprezan'

"Upravo zbog toga mislim da premijer Plenković, kao čelnik izvršne vlasti, mora biti osobito oprezan zato što, nažalost, vladajuća stranka nosi veliki teret presude u slučaju Fimi medije. To je jedan ogroman teret za koji on ni na koji način nije kriv jer kada preuzimate stranku, ne možete birati. Stranka nije švedski stol, uzimate sve dobro i loše. Svi ministri u prethodnoj vladi, ali i u ovoj vladi su apsolutno osobni izbor predsjednika Vlade i on tu snosi odgovornost po zapovjednoj odgovornost. Pitate me za rekonstrukciju Vlade... Pa Vlada se sama rekonstruira kao što vidite, ministar je dao ostavku iako mislim da bi bila snažnija poruka da je predsjednik donio tu odluku o smjenjivanju jer je vrlo lako donio odluku o smjenjivanju drugih ministara tako da mislim da događaji rekonstruiraju vladu“, poručila je bivša premijerka.

"Po ovome što sada čitamo iz transkripata, a to nitko nije demantirao, očito je da će i potpredsjednik Vlade imati problema jer da to sve nije tako, pretpostavljam da bi izašao pred medije i da bi sve to demantirao“, dodala je.

'Veliki problem' Horvata i Miloševića

Na kraju je komentirala misli li da će premijer prije pravosudnih tijela sam ići u rekonstrukciju Vlade i "eliminirati" ministre koji bi mogli biti problematični.

"Do sada je praksa pokazala da premijer to nije činio ni s jednim ministrom i da je sve ministre branio do posljednjeg daha, što je u načelu dobro. Ali kada vidiš nesposobne, pogotovo ljude koji imaju probleme ove vrste, onda se mora odmah reagirati", poručila je.

"Mislim da je bivši ministar Horvat davno trebao biti rekonstruiran zbog činjenice da nema uspjeha u obnovi. U tom kontekstu bivšeg ministra Horvata i potpredsjednika Miloševića, tu se radi o velikom problemu. Dvoje ljudi koji su zaduženi za obnovu Banovine i koji trenutačno imaju problema zbog toga što su pod sumnjom da su protežirali neke mimo propisa. I sad zamislite da taj kontekst preselite na kontekst obnove, možete zamisliti kakva je to poruka građanima. Što se tiče prijevremenih izbora, mislim da je Vlada zaista oštećena jer će se i premijer i ministri svaki dan susretati s pitanjima ove vrste i onda bi trebalo nekako vratiti povjerenje građana“, zaključila je Kosor.