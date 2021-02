JADRANKA KOSOR O SEKSISTIČKOJ IZJAVI ŠEFA HZZO-A: ‘Takvi ljudi misle da su duhoviti, kao kada je Plenković ono rekao novinarki’

Jadranka Kosor je ukazala na širi problem prelaženja preko seksističkih izjava

Lucian Vukelić, šef Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) sinoć je u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” imao seksistički ispad zbog kojeg se kasnije ispričao. Svoju izjavu nazvao je nespretnom i neprimjerenom.

Meni je drago kad su žene u studiju pa one puno više pričaju, mi smo operativniji, muškarci”, rekao je Vukelić u studiju tijekom rasprave o dugovanju veledrogerijama i rasta duga za lijekove. U emisiji su gostovale i SDP-ova tajnica Mirela Ahmetović, šefica HUP-ove Koordinacije veledrogerija Diana Percač te šefica Hrvatske ljekarničke komore Ana Soldo kao i državni tajnik Silvio Bašić iz Ministarstva zdravstva.

“U žustroj raspravi nespretno sam se izrazio, čime sam povrijedio uvažene kolegice i sve koji su moju izjavu doživjeli neugodnom. Izjava je bila neprimjerena, no nije mi bila namjera nikoga uvrijediti. Veoma poštujem žene, a tijekom karijere upravo su mi žene uvijek bile bliske suradnice u koje imam veliko povjerenje i njihov stručni rad ničim ne bih želio omalovažiti. Ispričavam se i žalim zbog izrečene izjave”, kasnije je priopćio Vukelić nakon što su ga u javnosti prozvali zbog seksističke izjave.

Kosor: ‘To je isto kao kada je premijer novinarki rekao ‘jako ste slatki’

Bivša premijerka Jadranka Kosor se na Twitteru osvrnula na izjavu šefa HZZO-a. U svom tweetu Kosor je ukazala na širi problem prelaženja preko takvih izjava. U razgovoru s RTL-om, Kosor veli kako je to “vrh ledenog brijega i najblaži mogući izričaj koji takvi ljudi, a ima ih jako puno jer živimo u patrijarhalnom društvu, koriste misleći da će ispasti duhoviti”.

Veli neki šef neke institucije na tv da žene puno govore a da su muškarci operativniji. Sad kad ga napadnu svi muškarci šefovi iznad njega a i oni koji su ga tamo postavili. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 18, 2021

“Zapravo ispod toga je duboko uvjerenje da su muškarci dominantni, da su žene manje vrijedne i da što se politike tiče nemaju tu što raditi. To izbije svako malo. To je u istom rangu kada premijer novinarki pod navodnicima tepa: ‘Jako ste slatki’, jer mu se njeno pitanje ne dopada. Nijednom muškarcu novinaru se ne bi usudio reći da je jako sladak.

Očekivala bih u takvim slučajevima, ali ne u Hrvatskoj nažalost, da reagiraju muškarci, a ne žene, i to nadređeni muškarci i muškarci koji su ga doveli na takvu poziciju. Ali to se neće dogoditi i sve dok jednom netko ne bude pozicijom platio seksizam, ta vrsta nonšalantnosti će biti uobičajena”, komentirala je bivša premijerka.

‘Ni žene ne reagiraju’

Kosor navodi da ni većina žena ne reagira na takve izjave pa navodi da “žene u načelu nisu solidarne” nego da reagiraju udruge i aktivistice.

“Istinske potpore ženama, govorim iz iskustva, zapravo i nema i dok god je to tako ovo će biti uobičajena pojava koja će se do sutra zaboraviti, kao što se zaboravila i Mara Tomašević koja je pisala i premijeru i predsjednici države, dakle ženi, na koje joj nisu ni odgovorili, a pisala je o mužu političaru koji je tuče. Seksizam je zrno iz kojeg vrlo brzo nikne nasilje. Seksisti često postanu nasilnici. A ja i ovakvu vrstu izjave doživljavam kao nasilje, mada znam jako puno muškaraca koji jako puno pričaju i ne mogu doći do riječi od njih. To su floskule kojima nas se stavlja u ladice, a sve je to u suprotnosti sa zakonom o suzbijanju diskriminacije koji smo donijeli davne 2008.”, zaključila je Jadranka Kosor za RTL.

