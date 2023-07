Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u RTL Direktu gdje je komentirala aktualne teme, ali i svoju novu knjigu koju je prošli tjedan predstavila.

Na pitanje Damire Gregoret, koja je ponovno na voditeljskoj poziciji privremeno zamijenila Mojmiru Pastorčić, je li ovaj dogovor rasplet ili zapravo dodatan zaplet oko imenovanja šefa VSOA-e, Kosor kaže da ništa tu nije dogovoreno ni riješeno.

"Ustav, a koliko znam i Zakon ne prepoznaju i ne poznaju v.d. ravnatelja na mjesec dana. Ništa niti je riješeno, niti vidim da će se riješiti. Budući da predsjednik Vlade inzistira na isprici njemu, stranci, ministrima… Jasno je da to nije realno, ali je vrlo zanimljivo da primjerice to nije tražio od Zekanovića. Zekanović je predsjednika Vlade Plenkovića okitio 'hodajućom sotonom' i da je patološki lažljivac. Od njega nije tražio ispriku", kazala je.

Za aferu HEP je konstatirala da je neshvatljivo da do danas ništa nije znao i da ponavlja ono što je rekao prvi dan, nakon nekoliko dana kad se pojavio pred novinarima.

"Dakako, ako netko u tom sustavu gdje na čelo tih institucija koje su bile dužne pratiti i izvještavati, a u konačnici Upravu HEP-a imenuje Vlada - a o svemu odlučuje Plenković - to je stil kojim vodi Vladu. U 15-20 minuta može tražiti i dobiti sve informacije na stol. Mislim da se radi o kupovanju vremena i da računa na to da će vrijeme proći i da ćemo polako to zaboraviti. Činjenica jest da je posao predsjednika Vlade vrlo težak i stresan, međutim nekoliko dana je već sada u Dubrovniku, pretpostavljala sam da će se malo opustiti i odmoriti. Ne voli kad mu se postavljaju direktna pitanja i to će biti najzanimljivije. Hoće li javnost inzistirati na tome da upravo on koji je potpisao uredbu, da precizne odgovore na pitanja koja javnost očekuje i ima pravo znati", rekla je bivša premijerka.

Na promociji svoje nove knjige, konstatirala je da bi bilo dobro da aktualni političari pročitaju knjigu pa da shvate kako će i oni postati bivši.

"Ja sam samo konstatirala da možda netko uzme tu knjigu u te ruke. To je nastavak moje autobiografije. Govorim o temama o kojima političari nerado govore i nerado ih otvaraju, o tome da smo svi prolazni, da ćemo svi jednom biti bivši i o činjenici da mnogi političari jako teško prihvaćaju trenutak da više nisu ništa. I kad se iz pozicije moći nađu u poziciji nemoći, doslovce na životnom asfaltu bez zaštite“, rekla je.

Knjiga nastala nakon smrti majke

"Kad jednoga dana dođete u priliku da niste apsolutno ništa - tako će se dogoditi svim aktualnim političarima i dužnosnicima. Pišem o tome i drugim temama koje nerado otvaraju političari. O bolestima, starenju, samoći, usamljenosti, o lažljivosti, prijetvornosti. Međutim, pisala sam naravno i o nekim svojim političkim susretima, kampanjama i svakako o svom životu u siromaštvu“, rekla je.

"O siromaštvu se ne mogu sjetiti da je neki političar govorio o sebi - kao osobi koja je živjela u siromaštvu. Ja sam uvijek govorila i kad sam bila u poziciji najveće moći - imala sam sreću da sam bila svjesna da će to proći i uvijek sam govorila suradnicima da ako nešto napravim… Katkad su me od nekih postupaka odgovarali. Evo, kad sam tražila Milanovića kao šefa opozicije da dođe na pregovore da mijenjamo Ustav - neki su govorili nemojte više. Rekla sam: Moram jer moramo mijenjati ustav, a meni neće pasti kruna s glave jer je uostalom i nemam. Kad smo se našli, rekla sam: Idemo se dogovoriti“, rekla je.

"A kraljica: naslovnica je fotografija kostima Kraljice iz showa Masked Singer gdje sam nakon dugog nagovaranja pristala i sudjelovala. I o tome pišem: to je bio dio hrabrosti i otvaranje bokova. Nisam strahovala, ali sam nekako s malom skepsom očekivala da će biti puno reakcije: Gle bivša premijerka, a sada pjeva. Mi smo konzervativno društvo i zato sam u knjizi, na nagovor mog urednika, gospodina Viskovića - pisala o ljubavima. O mladenačkim ljubavima. kad god sam u političkom životu htjela nešto pisati - onda su mi mnogi govorili nećeš valjda o ljubavima pisati. Možda bi bilo dobro da osobito mladi političari, mlade političarke to prolistaju. Osobno iskustvo, kad prođete uspone i padove, a politički život je to. Dižete se i padate. Možda netko ne bi ponovio te greške", rekla je Kosor.

Dodala je da je veći dio knjige napisala nakon smrti majke s kojom je živjela stalno jer je došla '91. kod nje kad je počeo rat u Lipiku i ostala do kraja života.

"Taj dio se meni čini osobito važan. U prvoj knjizi o ocu kojeg nikad nisam upoznala, a u ovoj knjizi o majci zbog toga što sam dolazila vrlo nervozna i napeta, kasno. Posljednjih godina kad smo živjele same, ona je bila vrlo zahtjevna - katkad sam možda planula, dignula glas - pisala sam o tome što će mnogi prepoznati - kajanju. Nisam bila svjesna dok nije otišla, ni danas ne mogu izgovoriti da je umrla - da može doći jedan dan kad je više neće biti. to je možda neka poruka da ljudi vole one koji su im važni", istaknula je.

U knjizi je progovorila i o traumatičnom iskustvu vezanim s očuhom, kada joj se s 14 godina pokušao zavući u krevet. "Napisala sam o tome jedno poglavlje u očuhu. Mi smo i nakon toga živjeli vrlo blizu. Ja sam ga kao 14-godišnja djevojčica izbacila iz kuće. Sve sam preselila. Moja mama je zbog toga teško patila, čak se i razboljela. Jako je to teško podnosila jer je to za nju bio krah drugog braka. To je iskustvo o kojem se danas puno govori. Ali, u to vrijeme o seksualnom zlostavljanju nije smjelo govoriti. Ja sam to sve morala zatvoriti u sebe, a onda sam to napisala u knjizi… Ja nažalost nisam mogla ni u svojoj obitelji mogla govoriti. Moja baka koja me odgajala je to strogo zatvorila kao temu. Rasla sam u nekoj vrsti matrijarhata. Dogodilo se nešto nevjerojatno i time završava moja knjiga. Tek nakon smrti majke pronašla sam fotografiju - koju je moja majka očito tu negdje spremila da ja ne vidim i prvi put sam vidjela majku i oca zajedno. Vjerojatno je bila s vjenčanja. Više nemam koga pitati ni kada je nastala ni kako je nastala. Je li to na dan vjenčanja. To su očito moji mama i tata. Oduvijek sam imala tu jednu fotografiju gdje stojim u parku u Lipiku, odrezala je vjerojatno i sebe i njega. Samo stojim ja, onda sam usporedila da su te fotografije iste širine i tako smo ih u knjizi spojili", rekla je Jadranka Kosor gostujući u RTL Direktu.