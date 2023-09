Na podcastu One Decision bivšeg direktora britanske vanjsko-obavještajne službe MI6, Sir Richarda Dearlovea, Kolinda Grabar Kitarović ozbiljno je optužila Rusiju da se u umiješala u predsjedničke izbore. One koje je izgubila, ne one na kojima je pobijedila. “Taj LNG terminal je bio najveća sporna točka s Rusijom i vjerojatno je bio razlog za hibridne akcije tijekom predizborne kampanje, što je pridonijelo rezultatu izbora 2020.”, rekla je bivša predsjednica.

Danas je za N1 ipak povukla ručnu, ali od tvrdnji nije odustala, ali, kaže, ne stigne ih obrazložiti.

“Vidim da su se naši mediji uhvatili tog jednog dijela u podcastu kojeg sam spomenula gotovo usputno. Slažem se, iznimno važna tema o kojoj treba ozbiljno razgovarati jer kod nas još nije razvijena svijest o takvoj vrsti upliva. No, trenutno nisam u poziciji jer sam pretrpana pripremama za sljedeći tjedan u New Yorku, gdje imam nekoliko važnih konferencija kao supredsjedateljica GPMB”, odgovorila je na upit da komentira izjave u podcastu.