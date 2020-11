BIVŠA PREDSJEDNICA O ULOZI SVOG SUPRUGA U AFERI JANAF: ‘Jakov se voli družiti, našao se u tom klubu, društven je’

‘O svemu ostalome reći će vam on sam ili preko odvjetnika jer kao što znate on je jako privatna osoba koja ne voli baš komunicirati s javnošću’, kaže Kolinda Grabar Kitarović

U razgovoru za Novu TV, bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović osvrnuča se na aferu s klubom Dragana Kovačevića i aferu Janaf u kojoj se spominjao i njen suprug Jakov Kitarević

SVE SE DOGODILO U ISTOM DANU: Jakov Kitarović bio na mjestu gdje je direktor Janafa navodno primio 1,96 milijuna kuna mita?

“Ja se apsolutno ne miješam u to što moj suprug radi niti se on ikada miješao u ono što sam ja radila kao predsjednica, nikada nije pokušao niti kadrovirati niti miješati se u bilo koji aspket mojega posla čak se klonio i bilo kakve političke rasprave kod kuće.

Ja sam uvjerena da on nema nikakve veze s tim. On je čovjek koji je društven, druželjubiv, koji se voli družiti, našao se u tom klubu u neko doba, a o svemu ostalome reći će vam on sam ili preko odvjetnika jer kao što znate on je jako privatna osoba koja ne voli baš komunicirati s javnošću”, napomenula je bivša predsjednica.